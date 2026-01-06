Що зміниться в тарифах на домашній інтернет?
В Україні запускають два нові тарифи домашнього інтернету Київстар, які стануть доступними для підключення користувачів з 6 січня, пише 24 Канал з посиланням на мобільного оператора.
Відомо, що оператор відкриває два тарифи – "Оптимальний" і "Комфортний". Вони замінять наявний тариф "Дім": останнім днем підключення до нього було 5 січня.
Зауважте! Для чинних користувачів тарифу умови не зміняться.
За даними мобільного оператора, з 6 січня в Україні відкривають наступні тарифні плани для домашнього інтернету:
"Оптимальний"
- швидкість – до 300 мегабітів на секунду;
- вартість на місяць – 350 гривень;
- для нових користувачів можливе підключення по 200 гривень на перші 3 місяці, а також пропозиція гігабітного інтернету на перші три місяці.
"Комфортний"
- швидкість – до 1 гігабіту на секунду;
- вартість на місяць – 450 гривень;
- для нових користувачів можливість підключення по 200 гривень на перші 3 місяці.
Також із 6 січня зміниться назва тарифу "Удача" на "Базовий". Проте інші умови не змінюватимуть.
Що зміниться у сфері мобільного зв'язку в Україні у 2026 році?
З 1 січня у мобільних тарифах операторів України запровадили зміни щодо дзвінків до ЄС:
Київстар розширить перелік країн, на які поширюються тарифні хвилини, а також збільшить плату за тарифи лінійки LOVE UA на 50 – 75 гривень через зростання вартості ключових ресурсів, як-от електроенергія.
Для більшості контрактних та бізнес-тарифів Vodafone у 2026 році впроваджують "Роумінг як вдома", який передбачає користування мобільним зв’язком у країнах Європейського Союзу на таких самих умовах, що й в Україні.
Оновлення пакетів послуг lifecell з назвою 4G IoT стартувало з 1 січня. Воно передбачає можливість використання дзвінків у межах пакета в Україні та ЄС. У разі закінчення передбаченого обсягу хвилин, діятимуть окремі умови щодо оплати.