Що зміниться в тарифах на домашній інтернет?

В Україні запускають два нові тарифи домашнього інтернету Київстар, які стануть доступними для підключення користувачів з 6 січня, пише 24 Канал з посиланням на мобільного оператора.

Відомо, що оператор відкриває два тарифи – "Оптимальний" і "Комфортний". Вони замінять наявний тариф "Дім": останнім днем підключення до нього було 5 січня.

Зауважте! Для чинних користувачів тарифу умови не зміняться.

За даними мобільного оператора, з 6 січня в Україні відкривають наступні тарифні плани для домашнього інтернету:

"Оптимальний"

швидкість – до 300 мегабітів на секунду;

вартість на місяць – 350 гривень;

для нових користувачів можливе підключення по 200 гривень на перші 3 місяці, а також пропозиція гігабітного інтернету на перші три місяці.

"Комфортний"

швидкість – до 1 гігабіту на секунду;

вартість на місяць – 450 гривень;

для нових користувачів можливість підключення по 200 гривень на перші 3 місяці.

Також із 6 січня зміниться назва тарифу "Удача" на "Базовий". Проте інші умови не змінюватимуть.

Що зміниться у сфері мобільного зв'язку в Україні у 2026 році?

З 1 січня у мобільних тарифах операторів України запровадили зміни щодо дзвінків до ЄС: