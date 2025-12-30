Як зростуть тарифи Київстар?

Із початку 2026 року для частини клієнтів Київстару набудуть чинності нові умови міжнародного зв’язку, пише 24 Канал з посиланням на Київстар.

Оператор перегляне перелік країн, на які поширюються тарифні хвилини, а також змінить умови окремих додаткових опцій. Оновлення стосуватиметься абонентів тарифних планів LOVE UA Світло, Контракт 2023, ВАШ Регіон та ВАШ Оптимум.

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року тарифні хвилини можна буде використовувати для дзвінків до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції. Таким чином Київстар розширює перелік європейських напрямків, доступних без додаткової оплати в межах пакета.

Загалом оператор оновлює деякі тарифи з 18 грудня 2025 року і продовжуватиме це в 2026 році. Деякі тарифи здорожчають через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години подорожчала на 60%.

Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний зв’язок України" повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA:

LOVE UA База – замість 150 гривень стане 200 гривень за 4 тижні;

LOVE UA Безлім 2024 – з 225 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Пісня 2024 – з 250 гривень до 300 гривень;

LOVE UA Світло 2024 – з 200 гривень до 260 гривень;

LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 гривень до 200 гривень;

LOVE UA Свобода 2024 – з 125 гривень до 190 гривень.

Що зміниться у Vodafone?

Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат, повідомили у Vodafone.

Що це означає для контрактних абонентів:

Без додаткової плати абоненти зможуть використовувати хвилини і частину гігабайт з загального обсягу як в Україні, так і під час перебування в країнах Європейського Союзу.

Принцип "Роумінг як вдома" буде впроваджено для тарифів Vodafone Business, Vodafone Red та для тарифів лінійки Vodafone GigaCombo 3-в-1, які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення.

Що буде з тарифами lifecell?

З 1 січня почнеться оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium), пише 24 Канал з посиланням на lifecell.

З цього дня дзвінки в межах пакета можна використовувати як в Україні, так і в ЄС. Коли основні хвилини використано, понад вказаний пакет застосовуватимуть наступні умови:

20 копійок за хвилину розмови всередині корпоративної групи,

50 копійок за хвилину – за дзвінки на номери інших операторів України,

SMS коштуватиме 40 копійок.

