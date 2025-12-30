Як зростуть тарифи Київстар?
Із початку 2026 року для частини клієнтів Київстару набудуть чинності нові умови міжнародного зв’язку, пише 24 Канал з посиланням на Київстар.
Дивіться також З полиць магазинів зникнуть популярні товари: зміни для українців з 1 січня 2026
Оператор перегляне перелік країн, на які поширюються тарифні хвилини, а також змінить умови окремих додаткових опцій. Оновлення стосуватиметься абонентів тарифних планів LOVE UA Світло, Контракт 2023, ВАШ Регіон та ВАШ Оптимум.
Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року тарифні хвилини можна буде використовувати для дзвінків до Бельгії, Норвегії, Швеції, Австрії, Данії та Франції. Таким чином Київстар розширює перелік європейських напрямків, доступних без додаткової оплати в межах пакета.
Загалом оператор оновлює деякі тарифи з 18 грудня 2025 року і продовжуватиме це в 2026 році. Деякі тарифи здорожчають через зростання вартості ключових ресурсів, зокрема, електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години подорожчала на 60%.
Технічна спільнота ринку телекомунікацій "Мобільний зв’язок України" повідомила, що нові тарифи, серед іншого, торкнуться лінійки LOVE UA:
- LOVE UA База – замість 150 гривень стане 200 гривень за 4 тижні;
- LOVE UA Безлім 2024 – з 225 гривень до 300 гривень;
- LOVE UA Пісня 2024 – з 250 гривень до 300 гривень;
- LOVE UA Світло 2024 – з 200 гривень до 260 гривень;
- LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) – з 150 гривень до 200 гривень;
- LOVE UA Свобода 2024 – з 125 гривень до 190 гривень.
Що зміниться у Vodafone?
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат, повідомили у Vodafone.
Що це означає для контрактних абонентів:
- Без додаткової плати абоненти зможуть використовувати хвилини і частину гігабайт з загального обсягу як в Україні, так і під час перебування в країнах Європейського Союзу.
- Принцип "Роумінг як вдома" буде впроваджено для тарифів Vodafone Business, Vodafone Red та для тарифів лінійки Vodafone GigaCombo 3-в-1, які поєднують мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення.
Що буде з тарифами lifecell?
З 1 січня почнеться оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium), пише 24 Канал з посиланням на lifecell.
З цього дня дзвінки в межах пакета можна використовувати як в Україні, так і в ЄС. Коли основні хвилини використано, понад вказаний пакет застосовуватимуть наступні умови:
- 20 копійок за хвилину розмови всередині корпоративної групи,
- 50 копійок за хвилину – за дзвінки на номери інших операторів України,
- SMS коштуватиме 40 копійок.
Які ще зміни чекати з 1 січня 2026?
З 1 січня 2026 року в Україні деякі назви алкогольних напоїв зникнуть з полиць. Виробники, такі як "Винокурня Аккермана" та "Шато Чизай", адаптуються до змін, але деякі, як Bayadera Group, вважають процес тривалим і складним.
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 8 647 гривень, а загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становитиме 3 209 гривень на одну людину (+289 гривень у порівнянні з попереднім).
З початку 2026 року процедуру оформлення відстрочки від служби спростять, дозволивши подавати заявку через застосунок Резерв+ або в ЦНАПі. Право на відстрочку можуть втратити деякі категорії чоловіків.