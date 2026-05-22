Як у Європі назріває газова криза?

Про це заявили топменеджери норвезької енергетичної компанії Equinor, пише Reuters.

За даними Gas Infrastructure Europe, наразі газові сховища та резервуари в Європі заповнені лише трохи більш як на 35%. Тоді як норма для сезону зазвичай становить близько 50%.

Водночас протягом літа європейські країни мають накопичити достатні запаси газу, щоб досягти 90% заповнення сховищ між жовтнем і початком грудня. Таку ціль встановив Євросоюз після попередньої енергетичної кризи.

Однак аналітики говорять, що ця ціль зараз здається малоймовірною. Ба більше, тривалий конфлікт на Близькому Сході загрожує гострим дефіцитом газу.

Якби війна завершилася вже завтра і вільне судноплавство через протоку швидко відновилося, ми могли б досягти прийнятного, хоча й напруженого рівня запасів – близько 75%. Але якщо блокування триватиме від одного до трьох місяців, ситуація може стати критичною,

– говорить старша віцепрезидентка Equinor Елле Остергор Крістіансен.

Важливо! Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу, через Ормузьку протоку до початку війни в Ірані проходило не лише близько 20% світового нафтового трафіку, а й приблизно 42% скрапленого природного газу. Тому після її блокування Іраном почалися перебої із постачанням, а ціни на газ у Європі стрімко злетіли до 750 – 800 євро за тисячу кубометрів.

Чому у Європи проблеми із заповненням сховищ?

Фахівці зазначають, що проблеми із заповненням сховищ на наступну зиму стали помітними ще на початку березня. Однак з того часу ситуація майже не покращилася.

Річ у тому, що ситуація на ринку газу склалася не найкраща. Асоціація операторів газових сховищ INES зазначає, що постачальники не хочуть закуповувати нові партії через високі ціни та невизначеність щодо майбутнього, пише Reuters.

Через збої постачання СПГ ціни на газ для наступної зими нижчі, ніж на літні контракти. У результаті компанії не поспішають заповнювати сховища,

– зауважують фахівці INES.

Аналітики додають, що європейські уряди можуть втрутитися в ринок, щоб покращити ситуацію із заповненням газосховищ до зими. Можна запровадити певні стимули та регуляторні механізми. Але для цього доведеться витратити чималі кошти, що можуть дозволити собі далеко не всі країни.

Ми бачили це у 2022 році, коли уряди запровадили регулювання щодо заповнення сховищ… Це коштувало їм дуже дорого. Тому ринок, імовірно, сам зможе збалансувати ситуацію через цінові сигнали,

– вважає віцепрезидент Equinor Педер Бйорланд.

Разом з тим компанія попереджає, що високі ціни у Європі можуть значно зменшити споживання газу, зокрема, з боку промисловості. Країни будуть більше переходити на вугілля та активніше використовувати відновлювану енергетику.

Зауважте! Equinor – це норвезька державна енергетична компанія, одна з найбільших у Європі. Вона займається видобутком нафти й газу, постачанням енергоносіїв, а також інвестує у відновлювану енергетику. Equinor є ключовим постачальником природного газу для європейських країн.

Що ще відомо про проблеми з газом в Європі?

Холодна зима цього року суттєво виснажила газові запаси Європи. Уже в березні рівень заповнення сховищ опустився нижче 30%, що стало найнижчим показником за останні чотири роки.

У Німеччині вже попереджають про можливі проблеми наступної зими. Там вважають, що країна може зіткнутися з дефіцитом газу навіть у разі, якщо сховища будуть заповнені до рівня 76%.

На цьому тлі Європейський Союз планує координувати дії держав-членів щодо поповнення запасів газу у найближчі місяці. Зокрема, у ЄС хочуть контролювати терміни закупівель палива, аби уникнути ситуації, коли одночасний масовий попит спровокує новий стрибок цін на ринку.