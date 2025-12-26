Який алкоголь більше не продаватимуть?
З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів, пише 24 Канал з посиланням на "Главком".
Дивіться також Нові правила для ФОП впроваджують вже у 2027 році: чи будуть штрафи
Зокрема, не буде таких назв, як "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес", цьому передують такі причини:
- Україна взяла на себе обов'язок захищати географічні зазначення ЄС – саме так, як ЄС захищає свої Champagne, Cognac чи Porto.
- Міжнародні правила у системі Світової організації торгівлі існує пряма норма: географічні назви охороняються так само, як торговельні марки.
Виробникам доведеться переробити етикетки. Фактично, це і буде тією зміною, тому з прилавків магазинів зникнуть популярні зараз назви товарів. Натомість будуть нові:
- бренді;
- ігристе вино;
- кріплене вино.
Виробники й надалі випускатимуть напої, тільки з іншим маркуванням.
Як відреагували українські виробники коньяку?
Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одеський коньячний завод" (Global Spirits), "Шабо", "Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group), пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін. Серед них – виробник коньяка Aznauri.
Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори,
– каже Ілона Надводська, директорка "Винокурні Аккермана".
Натомість деякі виробники не бачать в цьому проблеми, такі як виробник "Шато Чизай".
Директор "Шато Чизай" Дмитро Шелудько каже, що компанія готова до переходу. У 2025-му компанія продасть 150 000 пляшок коньяку і бренді, у 2026–2027-му приростатиме на 50 000 пляшок щороку.
Для Bayadera Group, що володіє Koblevo, Metaxa, Saint Remy перехід на термін "бренді" – довгий і складний процес.
Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою,
– говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський.
Усі коньяки, які компанія вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву "бренді".
Зауважте! Штрафи за порушення правил географічних зазначень – від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026-го це буде від 43 235 гривень до 129 705 гривень.
Новини українського бізнесу
Водії сервісів онлайн-таксі, як-от Uklon та Uber, можуть почати сплачувати відсоток від доходу, якщо їхній дохід перевищує неоподатковуваний мінімум. Це зобов’язання регулюватиме "закон про OLX", який перебуває на розгляді в комітеті Верховної Ради.
Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%, що свідчить про вихід частини ринку з "тіні".
З 2027 року малі підприємці в Україні платитимуть ПДВ, з автоматичною реєстрацією платників. Передбачений перехідний період для навчання та тестування нових систем, у Мінфіні розповіли, чи будуть застосовувати штрафи.
Законопроєкт передбачає, що з 2027 року ФОПи можуть сплачувати до 700 тисяч гривень ПДВ на рік, зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи, та виключення для електронних резидентів.