Як ресторани "виходять з тіні"?

Закон № 4536 змінює ситуацію щодо рівня середніх заробітних плат, пише 24 Канал з посиланням на голову фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева.

Станом на 1 листопада 2025 року сплата ПДФО за КВЕД 56.10 (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування) зросла на 60,4% в порівнянні з минулим роком.

З них 36% припадають на збільшення заробітної плати, що свідчить про вихід частини ресторанного ринку з «тіні».

Як збільшилися зарплати працівників кафе та ресторанів?

Якщо порівнювати показники жовтня 2025 року до січня 2025 року, спостерігаються позитивні тенденції:

На 11,1% зменшилась кількість платників, у яких зарплата менше 8 тисяч гривень;

На 952% або у 10,5 разів збільшилась кількість платників, у яких зарплата понад 16 тисяч гривень.

Частина ринку дійсно підвищує зарплати та виходить "в білу". Але є компанії та ФОПи, які свідомо занижують зарплати і доходи, не оформлюють усіх працівників і залишаються на мінімалці. Наголошую: у вас ще є час безболісно виправити ці показники та вийти з "тіні",

– наголосив Гетманцев.

