Как рестораны "выходят из тени"?
Закон № 4536 меняет ситуацию относительно уровня средних заработных плат, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева.
По состоянию на 1 ноября 2025 года уплата НДФЛ по КВЭД 56.10 (деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания) выросла на 60,4% по сравнению с прошлым годом.
Из них 36% приходятся на увеличение заработной платы, что свидетельствует о выходе части ресторанного рынка из "тени".
Как увеличились зарплаты работников кафе и ресторанов?
Если сравнивать показатели октября 2025 года до января 2025 года, наблюдаются положительные тенденции:
- На 11,1% уменьшилось количество плательщиков, у которых зарплата меньше 8 тысяч гривен;
- На 952% или в 10,5 раз увеличилось количество плательщиков, у которых зарплата более 16 тысяч гривен.
Часть рынка действительно повышает зарплаты и выходит "в белую". Но есть компании и ФОПы, которые сознательно занижают зарплаты и доходы, не оформляют всех работников и остаются на минималке. Подчеркиваю: у вас еще есть время безболезненно исправить эти показатели и выйти из "тени",
– подчеркнул Гетманцев.
В Украине в этом году открылись более 13,3 тысячи новых ФЛП в сфере общественного питания, но почти столько же закрылись, что привело к значительному уменьшению прироста новых кафе и ресторанов. Выручка заведений общественного питания выросла на 6%, но посещаемость снизилась на 9%.
Россия должна возместить более 386 миллиардов гривен убытков от войны украинским компаниям из прифронтовых регионов. Больше всего решений принято в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской, а самый большой иск касается 287,89 миллиардов гривен в пользу компании "Магнат".
С 1 января 2026 года украинские предприниматели будут работать, учитывая новое правило. Оно касается украинцев, которые продают свою продукцию – ФОПов, фермеров, торговцев. Исключение сделали для предпринимателей на прифронтовых территориях.