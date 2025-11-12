Какова ситуация с открытиями и закрытиями заведений питания?
В январе – сентябре этого года открылись на 5% кафе меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Смотрите также Украинский бизнес уклоняется от полной уплаты налогов: как работает схема
В то же время за тот же период свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов. В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2 728 заведения, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Больше всего новых ФЛП в HoReCa (сокращение от Hotel, Restaurant, Cafe) в этом году открыли:
- в Киеве (1 693);
- на Днепропетровщине (1 323);
- Львовской области (1 136);
- Одесской области (1 113);
Киевской области (1 054).
Ресторанный бизнес в Украине – это пока, преимущественно, женское дело: 66% новых ФОПов зарегистрировали женщины. В некоторых областях этот показатель превышает 70% – в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской.
Где открыли больше всего кафе и ресторанов / инфографика Опендатабот
Четверть закрытых в этом году заведений проработала менее полугода. В целом медиана жизни малого и среднего бизнеса в HoReCa – 17 месяцев. Старейший ресторанный ФЛП, который прекратил деятельность в этом году, работал еще с 1992-го.
Как изменилась выручка в кафе и ресторанах?
Несмотря на уменьшение прироста новых заведений, выручка заведений общественного питания выросла на 6% но назвать это значительным успехом нельзя, пишет 24 Канал со ссылкой на данные сервиса Poster.
Посещаемость уменьшилась на 9%, поэтому рост происходит скорее благодаря подорожанию, чем увеличению клиентов. Средний чек в заведениях с начала года вырос на 11%.
Несмотря на вызовы, пока в Poster мы не видим массового оттока клиентов – количество действующих заведений и тех, готовящихся к открытию, остается в пределах средних значений. Зимние месяцы всегда является стресс-тестом для отрасли – не все проходят его успешно, но весной открываются новые заведения и рынок обновляется,
– комментирует Родион Ерошек, CEO Poster.
По данным Poster, посещаемость в этом году просела по всей Украине. На примере ТОП-5 крупных городов это выглядит так:
- Львов: -8%;
- Одесса: -6%;
- Киев: -13%;
- Днепр: -11%;
- Харьков: -7%.
Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
Новости украинского бизнеса
По состоянию на сентябрь 2025 года больше всего создают бизнесов в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Одесской областях. За последние три года граждане Турции, США, Польши, Германии и Великобритании были самыми активными иностранными инвесторами в Украине.
В Украине за годы независимости состоялись значительные сделки по купле/продаже компаний, среди которых продажа "Криворожстали" в 2005 году и продажа контрольного пакета акций ИСД российским инвесторам в 2009 году. Украинские компании также активно выходили на международный рынок, в частности, в 2024 году совершили 10 трансграничных сделок.
Самым старым бизнесом в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области. Согласно различным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.