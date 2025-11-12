Какова ситуация с открытиями и закрытиями заведений питания?

В январе – сентябре этого года открылись на 5% кафе меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

В то же время за тот же период свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов. В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2 728 заведения, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Больше всего новых ФЛП в HoReCa (сокращение от Hotel, Restaurant, Cafe) в этом году открыли:

в Киеве (1 693);

на Днепропетровщине (1 323);

Львовской области (1 136);

Одесской области (1 113);

Киевской области (1 054).

Ресторанный бизнес в Украине – это пока, преимущественно, женское дело: 66% новых ФОПов зарегистрировали женщины. В некоторых областях этот показатель превышает 70% – в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской.

Где открыли больше всего кафе и ресторанов / инфографика Опендатабот

Четверть закрытых в этом году заведений проработала менее полугода. В целом медиана жизни малого и среднего бизнеса в HoReCa – 17 месяцев. Старейший ресторанный ФЛП, который прекратил деятельность в этом году, работал еще с 1992-го.

Как изменилась выручка в кафе и ресторанах?

Несмотря на уменьшение прироста новых заведений, выручка заведений общественного питания выросла на 6% но назвать это значительным успехом нельзя, пишет 24 Канал со ссылкой на данные сервиса Poster.

Посещаемость уменьшилась на 9%, поэтому рост происходит скорее благодаря подорожанию, чем увеличению клиентов. Средний чек в заведениях с начала года вырос на 11%.

Несмотря на вызовы, пока в Poster мы не видим массового оттока клиентов – количество действующих заведений и тех, готовящихся к открытию, остается в пределах средних значений. Зимние месяцы всегда является стресс-тестом для отрасли – не все проходят его успешно, но весной открываются новые заведения и рынок обновляется,

– комментирует Родион Ерошек, CEO Poster.

По данным Poster, посещаемость в этом году просела по всей Украине. На примере ТОП-5 крупных городов это выглядит так:

Львов: -8%;

Одесса: -6%;

Киев: -13%;

Днепр: -11%;

Харьков: -7%.

Новости украинского бизнеса