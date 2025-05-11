Какие компании в мире самые старые

Исследования показывают: большинство частных компаний существует около 10 лет. Но в мире действуют более 5 500 компаний, которым по меньшей мере 200 лет, а некоторым более 1 000 лет, рассказывает 24 Канал.

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Самой старой компанией мира считается японская Kongo Gumi, основанная в 578 году для строительства буддистских храмов. На протяжении веков это был семейный бизнес, который сохранял независимость до 2006 года, когда стал частью Takamatsu Construction.

Интересно! Среди других старейших японских компаний – отели Nishiyama Onsen Keiunkan (705 год), Koman (717 год) и Hoshi (718 год), а также производитель ритуальной бумаги Genda Shigyo (771 год). Все они до сих пор принадлежат семьям-основателям и работают в своих традиционных сферах.

Какие старейшие компании в Европе до сих пор работают

Самый старый ресторан в мире – это австрийский St. Peter Stiftskulinarium в Зальцбурге. Его история насчитывает почти 1 220 лет. Основан он был в 803 году и принимал таких гостей, как Карл Великий, а также, вероятно, Моцарт и даже Колумб.

Обратите внимание! Ресторан и сегодня остается популярным среди туристов и местных.

А самая старая компания Франции – это Парижский монетный двор, основанный еще в 864 году. Он функционирует до сих пор, совмещая производство монет с музеем, который привлекает посетителей со всего мира.

Какая самая старая компания в Украине

Самой старой действующей компанией в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области. Этот завод является не только старейшим в Украине, но и входит в число 30 древнейших предприятий Европы.

Согласно различным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.

Важно! Как и более 700 лет назад, завод продолжает производить соль по традиционной технологии.