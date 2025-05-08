Какие компании не покинули рынок России

После того, как Владимир Путин отменил указ о национализации активов итальянский производитель Ariston возобновил деятельность в России. О возвращении сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал.

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Напоминаем! Корпорация Ariston Group производит системы отопления и сопутствующую продукцию. Она продается под такими брендами, как Ariston, Chaffoteaux, Elco, Racold, Régent, Atag, NTI, HTP, Cuenod, Ecoflam и Thermowatt.

Ferrero SpA, итальянский производитель шоколада и других кондитерских изделий, был также среди тех, кто сначала покинул российский рынок. Однако впоследствии компания вернулась. Известно, что выручка компании в России составляла 743 миллиона долларов, а ее российские активы – 458 миллионов долларов.

Что означает российский указ о национализации активов



В 2023 году Кремль приказал принять изменения в законодательство, чтобы иметь возможность присваивать западные активы по низким ценам, которые уходят с российского рынка. Согласно этому указу, от всех частных российских покупателей западных активов требуют иметь исключительно российских владельцев, или же находиться в процессе исключения всех иностранных акционеров.

Другие компании, не покинули российский рынок:

По данным платформе Leave Russia от KSE Institute, работают на российском рынке такие компании, как Nestle, Philip Morris International и аналогичные им. Они являются наиболее вероятные потенциальные цели для национализации российскими властями.

Например, Nestle возобновила строительство завода и склада под Новосибирском, а Philip Morris, хотя планировал выйти из России еще в 2022 году, потом заявили, что могут никогда не продать свой российский бизнес. Сейчас НАПК внесло Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны.

Остается в России еще и американская многонациональная компания по производству кондитерских изделий, продуктов питания, напитков и снеков, Mondelez International.

В России компания имеет дочернее предприятие и 3 завода. Она продолжает продавать свою продукцию, в частности, шоколад Milka.

Словенская машиностроительная компания, известный производитель бытовой техники, Gorenje d.d., также среди тех, кто не покинул российский рынок.

Известно, что компания существенно нарастила доходы в России в период 2023 года по сравнению с 2022 годом.