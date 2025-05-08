Які компанії не залишили ринок Росії

Після того, як Володимир Путін скасував указ про націоналізацію активів італійський виробник Ariston відновив діяльність у Росії. Про повернення повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

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Нагадуємо! Корпорація Ariston Group виробляє системи опалення та супутню продукцію. Вона продається під такими брендами, як Ariston, Chaffoteaux, Elco, Racold, Régent, Atag, NTI, HTP, Cuenod, Ecoflam та Thermowatt.

Ferrero SpA, італійський виробник шоколаду та інших кондитерських виробів, був також серед тих, хто спочатку покинув російський ринок. Однак згодом компанія повернулася. Відомо, що виручка компанії в Росії складала 743 мільйони доларів, а її російські активи – 458 мільйонів доларів.

Що означає російський указ про націоналізацію активів



У 2023 році Кремль наказав ухвалити зміни до законодавства, щоб мати можливість привласнювати західні активи за низькими цінами, які йдуть з російського ринку. Відповідно до цього указу, від всіх приватних російських покупців західних активів вимагають мати виключно російських власників, або ж перебувати в процесі виключення всіх іноземних акціонерів.

Інші компанії, які не покинули російський ринок:

За даними платформі Leave Russia від KSE Institute, працюють на російському ринку такі компанії, як Nestle, Philip Morris International й аналогічні їм. Вони є найбільш вірогідні потенційні цілі для націоналізації російською владою.

Наприклад, Nestle відновила будівництво заводу і складу під Новосибірськом, а Philip Morris, хоч планував вийти з Росії ще у 2022 році, потім заявили, що можуть ніколи не продати свій російський бізнес. Наразі НАЗК внесло Philip Morris International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Залишається в Росії ще й американська багатонаціональна компанія з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування, напоїв і снеків, Mondelez International.

В Росії компанія має дочірнє підприємство та 3 заводи. Вона продовжує продавати свою продукцію, зокрема, шоколад Milka.

Словенська машинобудівна компанія, відомий виробник побутової техніки, Gorenje d.d., також є серед тих, хто не покинув російський ринок.

Відомо, що компанія суттєво наростила доходи у Росії у період 2023 року порівняно з 2022 роком.