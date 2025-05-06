Які податки платитимуть користувачі цифрових платформ

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман зауважив, що люди, які системно продають товари через Prom.ua та інші схожі цифрові майданчики й зараз повинні сплачувати ПДФО у розмірі 18% та військовий збір, якщо вони не зареєструвалися як підприємці. Однак переважна більшість із них цього не робить.

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Тому нова система оподаткування передбачає спецрежим для самозайнятих, які заробляють на таких платформах до 6,7 мільйона гривень щороку. Вони будуть сплачувати виключно 5% ПДФО та 5% військового збору до кінця воєнного стану.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Після закінчення військового стану це буде одна із найліберальніших систем, рівня 3 групи ФОП єдиного податку. На ній можуть бути всі кур'єри, таксисти, продавці товарів тощо, які відкриють спецрахунок у банку. Водночас податковим агентом виступатиме онлайн-платформа.

Крім того, як повідомила у своєму телеграм-каналі нардепка Ніна Южаніна, право на оподаткування доходів за ставкою ПДФО 5% та військового збору матиме платник податку-резидент, який відповідатиме ще й таким вимогам:

має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності та надав банку згоду на розкриття банківською інформацією;

має розрахунки з використанням такого рахунку;

не використовує працю найнятих осіб;

не відбувається продаж підакцизних товарів тощо.

При цьому, якщо протягом календарного року здійснено не більше 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2 000 євро, фізична особа має право не відкривати спеціальний поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності,

– йдеться у повідомленні.

Натомість ті, хто будуть поза новим режимом врегулювання або ж отримуватимуть понад 6,7 мільйона гривень на рік, сплачуватимуть вже більше – 18% ПДФО та військовий збір, каже Гетман.

Зверніть увагу! Як додав економіст, на попередніх обговореннях, коли законопроєкт лише формувався, лише від сплати податків за послуги до бюджету може надійти близько 4 – 5 мільярдів гривень на рік. Щодо податків з товарів, то суму поки важко розрахувати, але є ймовірність, що вона така ж сама, як і за послуги.

Як законопроєкт дасть шанс легалізувати свою діяльність

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран розповідає 24 Каналу, що запровадження законопроєкту це не лише про впровадження податків, але й можливість самозайнятим людям офіційно працювати на комфортних умовах.

Довідка: за попередніми оцінками, законопроєкт сприятиме переходу в офіційну зайнятість 300 – 400 тисяч самозайнятих осіб.

Стосується це, перш за все, кур'єрів, різних майстрів тощо, які зможуть розраховувати на пенсію, яка буде вищою ніж мінімальна.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Міністерство фінансів запропонувало стягувати податок з тих, у кого річний оборот більш як 7 мільйонів гривень в рік. Таким чином, простим майстрам на цифрових платформах доволі важко заробити такі кошти в рік, а отже оподаткування буде на рівні 5% від обороту та військовий збір.

Крім того, людині не потрібно буде робити звітність чи самостійно сплачувати податки. За неї це робитиме платформа, на якій вона працюватиме. Наприклад, це полегшує працю самозайнятій людині у порівнянні з ФОПом, який повинен бути ще й бухгалтером.

Зверніть увагу! За словами Непрана, якщо людина не сплачуватиме податок, то їй за це нічого не буде. Однак у майбутньому вона може стикнутися із проблемами.

Чи платитимуть люди податки за продаж власних вживаних речей

Із можливим впровадженням нової системи оподаткування з'явилося питання щодо тих осіб, які можуть продати власну річ на цифровій платформі, як-от OLX. Річ у тім, що у такому випадку людина вже заплатила податок на додану вартість ще при першій купівлі.

Як пояснює економіст Олег Пендзин 24 Каналу, даний законопроєкт будуть доопрацьовувати, і за словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, для того, щоб чітко відділити тих людей, які продають річ чи послугу одноразово.

Пендзин зауважує, що саме так є в американському та європейському законодавстві, де є сума "відсічення", нижче з якої не збираються податки протягом року.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Річ у тім, що, за логікою теперішнього проєкту щодо нової системи оподаткування, навіть якщо людина продає власну річ, то вона повинна сплатити податок. Але такого не може бути, бо ви, бувши власником речі, заплатили за неї всі податки.

Гетман на противагу цьому каже, що впровадження законопроєкту про оподаткування на цифрових платформах стосується перш за все тих майданчиків, які мають зі своїми контрагентами договори та які беруть комісію, як, наприклад, Uklon чи Uber.

Вони беруть 20% і надають послуги на відміну від таких онлайн-платформ, як OLX. Це лише дошка оголошень. Жодної комісії вони за свої послуги не беруть. Там є фіксований платіж на місяць і кожен охочий може розмістити будь-які оголошення. Ви залишаєте там номер телефону та номер свого рахунку, куди сплачувати,

– зауважує Гетман.

За словами економіста, немає жодних підстав для того, щоб платформа, як-от OLX, потрапила під нове врегулювання.

Платформи, на які буде поширюватись врегулювання: Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo та інші.

Kabanchik.ua, Bolt, Uber, Uklon, Glovo та інші. Платформи, на які не потрапляють під врегулювання: Aviso.ua, OLX тощо.

Як пояснює Гетман, такі майданчики не є цікавими для податкової служби. Відомство займеться, у першу чергу, тими, хто системно веде комерційну діяльність й не сплачує податки.