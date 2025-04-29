Нововведення для онлайн-продавців

Закон також впроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, щоб податкові органи отримували більше інформації про онлайн-продажі, передає 24 Канал з посиланням на голову Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну.

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Якщо ви продаєте товари або надаєте послуги через інтернет-платформи, ваш дохід буде обов’язково оподатковуватись:

Податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5% або 18%;

Військовим збором – 5%.

На відміну від попередніх обіцянок, не буде жодного неоподатковуваного мінімуму. Тобто – податки зніматимуться навіть із перших кількох сотень гривень доходу.

Хто зможе платити лише 5% ПДФО + 5% військового збору

Для цього фізична особа повинна відповідати усім таким умовам:

Відкрити спеціальний банківський рахунок лише для онлайн-торгівлі. Дати дозвіл банку на передачу податковій інформації про цей рахунок (тобто погодитися на розкриття банківської таємниці). Не бути ФОПом і не мати найманих працівників. Не продавати підакцизні товари (алкоголь, сигарети, пальне). Протягом року не заробити понад 6,7 мільйона гривень (це 834 мінімальні зарплати). Усі розрахунки проводити тільки через цей спеціальний рахунок.

Зауважте! Якщо за рік ви здійсните не більше трьох продажів на суму до 2 000 євро, вам дозволяють не відкривати спеціальний рахунок, а користуватись звичайним – як для особистих потреб. У цьому разі теж платитимете податки – 5% ПДФО і 5% військового збору.

Що ще треба знати про онлайн-продажі

Коли потрібно реєструвати ФОП:

Регулярні продажі однотипних товарів.

Виготовлення та продаж хендмейду.

Перепродаж товарів, придбаних спеціально для цього.

Можливі наслідки за ведення бізнесу без реєстрації:

Штрафи від 17 000 до 85 000 гривень.

Донарахування податків: 18% ПДФО, 1,5% військовий збір, 22% ЄСВ.

Можлива конфіскація товарів та виручки.​

Податкова служба моніторить транзакції через платформи з фіскальними інструментами, такі як OLX Доставка та накладений платіж Нової Пошти, для виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності.​