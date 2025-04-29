Хто має подавати декларацію

Подати декларацію зобов’язані ті громадяни, які у 2024 році отримали доходи, що підлягають обов'язковому декларуванню згідно з Податковим кодексом України, інформує 24 Канал.

Дивіться також Продажі на OLX: як податкова відслідковує продавців і які можливі штрафи

Це стосується доходів:

з яких під час виплати не утримувався податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

отриманих від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, за здачу в оренду майна, продаж нерухомості чи сільськогосподарської продукції фізичним особам);

у вигляді спадку чи подарунків від осіб, які не є найближчими родичами;

від продажу інвестиційних активів;

у вигляді додаткових благ (наприклад, пробаченого боргу чи кредиту в межах певної суми);

з іноземних джерел.

Важливо. Якщо доходи вже були оподатковані роботодавцем, банком, страховою компанією чи недержавним пенсійним фондом, подавати декларацію не потрібно. За несвоєчасне подання декларації передбачено штраф – 340 гривень. У разі повторного порушення сума штрафу зросте до 1020 гривень.

Як подати декларацію

Є кілька способів подання декларації:

Особисто або через уповноважену особу, заповнивши відповідну форму та звернувшись до податкової;

Через "Електронний кабінет платника податків", де частина даних підтягується автоматично;

Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання).

Якщо ви хочете скористатися правом на податкову знижку, декларацію можна подати до 31 грудня 2025 року.

Скільки податків потрібно сплатити

За доходи, отримані у 2024 році, потрібно сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5% військового збору (за ставкою, що діяла у 2024 році).

Зуважте. Разом загальна ставка податкового навантаження складає 19,5%. Варто пам'ятати, що з 2025 року військовий збір збільшено до 5%, але ця норма стосуватиметься вже доходів, отриманих у 2025 році.