Какие тенденции предпринимательства?
Актуальный обзор современного состояния предпринимательства, ключевые тенденции и региональные особенности опубликовала команда YC.Market, информирует 24 Канал.
Смотрите также Украинский стартап покоряет Британию: Liki24com выходит на новый рынок
География предпринимательства
Больше всего предпринимателей и компаний сосредоточено в Киеве – 34 655 ФЛП и юрлиц по состоянию на начало сентября 2025 года. Днепропетровская область удерживает второе место с 21 069 субъектов, Львовская область – 17 096, Киевская область – 16 233, а Одесская область – 15 954. Эти регионы формируют ядро экономической активности Украины.
Иностранные инвесторы и бизнес
За последние три года (2022–2025) топ-5 стран, граждане которых открывали бизнес в Украине, выглядит так: Турция, США, Польша, Германия и Великобритания. Это свидетельствует об устойчивой заинтересованности международных предпринимателей в развитии бизнеса в нашей стране, отметили специалисты.
Какие расходы вновь созданных компаний?
Аналитики YC.Market также отследили, сколько средств из бюджета получили новые предприятия в 2025 году. Лидирует Киев – 448,7 тысяч гривен, второе место – Днепропетровская область (308,6 тысяч гривен), третье – Львовская область (201,4 тысяч гривен). Киевская область получила 67,7 тысяч гривен, а Закарпатье – 45,5 тысяч гривен.
Важноэти данные демонстрируют, что бизнес в Украине развивается динамично, при этом ключевые экономические центры формируют большую часть активности, а иностранные инвесторы продолжают вкладывать в страну.
Как проверяют уплату налогов?
Налоговые органы обнаружили, что некоторые рестораны декларируют нереалистично низкие обороты, не покрывающие базовых затрат на ведение бизнеса. Дело в том, что задекларированные выручки часто включают только безналичные операции, причем наличные выручки составляют менее 5%.
К слову, обороты заведений питания выросли на 5%. В то же время рост произошел преимущественно из-за повышения цен, а не увеличения количества посетителей.
Офис генпрокурора запустил сервис "СтопТиск". Бизнес получил возможность жаловаться на неправомерные действия правоохранителей через Дию.