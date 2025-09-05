Как Liki24 вышел на британский рынок?
Об официальном запуске стартапа в Великобритании объявил генеральный директор и совладелец Liki24.com Антон Авринский, сообщает 24 Канал.
По словам руководителя сервиса, для того, чтобы выйти на британский рынок понадобилось целых 6 лет раздумий и всего 2 месяца тестирования.
Однако уже через месяц Великобритания вошла в четверку лучших стран Европы по доходам.
Великобритания – это зрелый рынок электронной коммерции, наш первый за пределами ЕС и один из крупнейших в мире. Спрос также очевиден,
– добавил Авринский.
- Гендиректор рассказал, что британские клиенты компании уже сделали по 5 и более заказов каждый.
- Также большой популярностью пользуется авиадоставка, которая позволяет пользователям получить товары в течение 1-2 дней.
Команде Liki24.com удалось быстро справиться со всеми вопросами, касающихся лицензий, валютных операций, и интегрироваться в систему работы международных и британских логистических партнеров.
Что известно о сервисе Liki24.com?
Liki24.com - украинский онлайн-сервис, который позволяет находить и заказывать лекарства, товары для здоровья, красоты и дома из более 5 000 лицензированных аптек по всей Украине. Платформа не продает лекарства непосредственно, а выступает посредником между потребителями и аптеками, обеспечивая поиск и сравнение цен, заказ товаров с доставкой на дом или самовывозом, доступ к скидкам и акциям.
Как работает маркетплейс Liki24.com?
Концепция проекта Liki24.com возникла у его основателя Антона Авринского во время поездки в США, где он заметил значительный потенциал в сфере здравоохранения и ознакомился с американскими методами внедрения инноваций.
Украинский сервис Liki24.com активно работает в Украине и расширяет свое присутствие на европейских рынках. Он запустил работу в Италии, Румынии, а в мае 2024 года и в Германии.
В 2022 году Liki24.com учредил фонд "Лекарства для Украины" для обеспечения украинцев доступом к жизненно необходимым лекарствам. Люди, пострадавшие от войны с Россией и не могущие полностью оплатить медикаменты, по этой инициативе могли получить 50% возмещение.