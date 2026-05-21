Что в Pepco заявили о выходе на украинский рынок?

Магазины сети появятся в отдельных городах, сообщили в официальном заявлении Pepco.

Мы также запускаем тщательно управляемый пробный проект в выбранных регионах Украины – рынка, где Pepco уже имеет настоящую узнаваемость бренда, и который со временем представляет потенциально значительную новую возможность роста для Группы,

– заявил гендиректор группы Стивен Борхерт.

В компании отдельно подчеркивают, что безопасность работников будет ключевым фактором при принятии решений об открытии магазинов, ведь военные риски в Украине остаются актуальными.

Слухи распространялись и раньше

Ранее в медиа уже появлялись сообщения о подготовке выхода Pepco, пишет RAU.

Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), как официальный эксклюзивный представитель Pepco в Украине, сообщала, что занимается поиском лучших локаций для международного ритейлера. Речь шла о поиске локаций, переговоры с подрядчиками и возможном открытии первых 5 – 10 точек в 2026 году.

Заметьте! Компания происходит из Польши и работает преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы, но, по словам Борхерта, она готовит масштабную экспансию в Западной Европе. К 2030 году компания планирует открыть не менее 600 новых магазинов, удвоив там свое присутствие.

Что это означает для Украины?

Выход Pepco может повлиять сразу на несколько сегментов рынка:

Усиление конкуренции среди дискаунтеров – особенно в бюджетном ритейле

Давление на локальные сети через ценовую политику

Создание новых рабочих мест в ритейле и логистике

Рост интереса иностранного бизнеса к украинскому рынку, несмотря на военные риски

Какой прогноз? Скорее всего, Pepco стартует с небольшого количества тестовых магазинов. Решение о масштабировании будет зависеть от ситуации с безопасностью и покупательской способности

В случае успешного запуска возможно быстрое расширение сети по крупным городам. В целом украинский рынок может стать для Pepco "входной площадкой" для дальнейшей экспансии в регионе

Как развивается компания Pepco в Польше?

Группа Pepco обнародовала финансовые результаты за первое полугодие этого финансового года, продемонстрировав существенный рост прибыльности и доходов. Компания также заявила о масштабных планах развития в Западной Европе, пишет Wiadomości Handlowe.

По итогам шести месяцев, выручка Pepco Group составила 2,47 миллиарда евро. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании отмечают, что положительная динамика сохраняется даже несмотря на постепенный отказ от части сегмента товаров быстрого спроса. Если не учитывать это направление, доходы группы увеличились на 3,6%.

Ключевым рынком для Pepco остается Польша. Там компания фиксирует стабильное улучшение продаж и положительную динамику выручки.

В то же время сеть Dealz, которая входит в группу, продолжает работать в сложных условиях:

выручка бренда сократилась на 6,6%;

сопоставимые продажи упали на 8,3%.

Из-за этого руководство Pepco Group решило вывести Dealz из структуры группы до конца этого финансового года.

Наши результаты за первую половину этого финансового года являются еще одним доказательством того, что Pepco восстановила свою силу. Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке и постоянную геополитическую неопределенность, мы зафиксировали солидные финансовые результаты: выручка Группы выросла на 5,0% до 2,5 миллиардов евро, а Pepco демонстрирует шестой квартал подряд рост выручки от LFL,

– говорит гендиректор компании.

Одним из ключевых элементов трансформации Pepco стала цифровая стратегия.

В феврале этого года компания запустила новое мобильное приложение в Польше. Оно быстро набрало популярность:

около 2 миллионов загрузок;

более 1 миллиона пользователей программы лояльности Pepco Club.

В компании отмечают, что клиенты программы лояльности тратят в среднем вдвое больше, чем обычные покупатели.

Как польский бизнес в Украине нарастил доходы?