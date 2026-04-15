Какие польские компании в Украине зарабатывают больше всего?

Общая выручка крупнейших компаний с польским капиталом составила 123,01 миллиарда гривен, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет Опендатабот.

При этом каждое восьмое предприятие из этой группы получило более 100 миллионов гривен дохода – речь идет о 146 компаниях. Самые мощные позиции среди польского бизнеса в Украине занимает сфера розничной торговли:

Абсолютным лидером стала компания "ЛПП Украина", которая управляет известными брендами одежды – Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Ее доход приблизился к 17 миллиардам гривен. Второе место заняла компания "Радеховский сахар" с результатом более 10 миллиардов гривен. Также в перечень крупнейших вошли производитель торгового оборудования "Модерн-Экспо" и дистрибьютор автозапчастей Inter Cars Ukraine.

Отдельные компании продемонстрировали впечатляющую динамику. В частности, энергетическая компания "Элгард" увеличила свой доход в 38 раз – с 2,7 миллионов гривен до более 104 миллионов. Существенный рост также зафиксировали:

"СМП" – в 8 раз (до 103,7 миллионов гривен);

"Клико Украина" – в 6,5 раза (до 222,2 миллионов гривен).

Топ-10 компаний с польскими владельцами / инфографика Опендатабот

Где больше всего польских бизнесов?

Наибольшая концентрация крупных компаний с польским капиталом наблюдается в Киеве – здесь зарегистрировано 46 предприятий с доходом более 100 миллионов гривен. Еще 16 работают в Киевской области. Среди других регионов выделяются:

Львовская область – 37 компаний;

Волынская область – 11;

Днепропетровская область – 6.

Наибольшая доля компаний работает в сфере оптовой торговли – 54 бизнеса. Далее следуют:

сельское хозяйство – 8 компаний;

пищевая отрасль – 7;

ИТ и производство металлических изделий – по 5 предприятий.

