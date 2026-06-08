Оставит ли "Живчик" старый дизайн?
В своем обращении команда бренда отметила, что за годы существования "Живчика" изменились целые поколения потребителей, а вместе с ними менялся и сам бренд, сообщили в компании.
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В компании отметили, что в разные периоды "Живчик" менялся, однако напиток продолжал оставаться узнаваемым украинским брендом.
В разные годы "Живчик" имел свой образ, стиль и характер. Он был рядом на праздниках, встречах, в путешествиях и важных моментах, которые хотелось запомнить. Но неизменным оставалось главное – это всегда был тот самый культовый украинский "Живчик",
– пишут в компании.
Поэтому в дальнейшем "Живчик" продолжит выпускать напитки сразу в двух форматах: в современном оформлении и старом классическом дизайне. При этом производитель заверил, что вкус газировки останется неизменным.
Новый дизайн / фото "Живчик"
Каким был скандал относительно "Живчика"?
- 29 мая стало известно о новом дизайне "Живчика". О событии компания сообщила в социальных сетях. Однако украинцы отреагировали неоднозначно на новость. Многие критиковали новый дизайн напитка.
- Впоследствии оказалось, что один из шрифтов на "Живчике" похож на Road Radio. Его разработала Elena Kowalski – дизайнер российского происхождения. Согласно информации, во время работы над дизайном был использован шрифт, предложенный партнерским агентством. Его официально приобрели через международный ресурс.
- Украинцам рассказали, что не сделали анализ происхождения разработчика и использования этой гарнитуры. Но сейчас, благодаря вниманию сообщества и, в частности, профессиональному анализу украинского сервиса для покупки и аренды шрифтов Rentafont заменяют ROAD RADIO на всех бренд-материалах на ERMILOV PRO.