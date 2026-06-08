Чи залишить "Живчик" старий дизайн?

У своєму зверненні команда бренду наголосила, що за роки існування "Живчика" змінилися цілі покоління споживачів, а разом із ними змінювався і сам бренд, повідомили в компанії.

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У компанії зазначили, що в різні періоди "Живчик" змінювався, проте напій продовжував залишатися впізнаваним українським брендом.

У різні роки "Живчик" мав свій образ, стиль та характер. Він був поруч на святах, зустрічах, у подорожах та важливих моментах, які хотілося запам’ятати. Та незмінним залишалося головне – це завжди був той самий культовий український "Живчик",

– пишуть в компанії.

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Тому надалі "Живчик" продовжить випускати напої одразу у двох форматах: у сучасному оформленні та старому класичному дизайні. При цьому виробник запевнив, що смак газованки залишиться незмінним.

Новий дизайн / фото "Живчик"

Яким був скандал щодо "Живчику"?