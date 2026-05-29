Як змінили "Живчик"

Про те, що оновила компанія, йдеться в повідомленні на офіційній сторінці бренду в Threads.

У компанії заявили, що бренд "виріс та змінився". Тепер той самий смак в оновленому пакуванні.



Нове пакування "Живчика" / Фото з соцмереж бренду

Змінили саму пляшку – її форму. Зокрема оновлення торкнулися етикетки. Раніше вона закривала майже всю площину. Зокрема була більш яскравою. А нині варіант дизайну стриманий.

У компанії закликають користувачів фотографувати новий "Живчик". А найкращі кадри обіцяють не залишити без подарунків.

Коментарі серед користувачів різні. Хтось жартує та згадує смак дитинства.

Живчик – це дитинство, ностальгія, буяння кольорів, обов'язкові зелені елементи на пляшці як згадка про часи коли трава була зеленіша,

– написав один з користувачів.

Але більшість коментарів про те, щоб повернули попередній дизайн:

"поверніть цю легенду";

"поверніть як було".

Трапляються також негативні відгуки: "тепер схоже на пляшку олії" або "жах".

Нагадаємо, що "Живчик" з'явився ще у 1999 році від виробника "Оболонь". Бренд став легендарним напоєм українців. А кілька останніх років триває ребрендинг. Виробник запустив нові лінійки смаків. Зокрема колаборацію з monobank, коли випустили лімітовані лінійки напою з додаванням екстрактів валеріани та лаванди.

Ідея створити "Живчик" з'явилася, коли на ринку більшість напоїв були іноземними (Coca-Cola та Pepsi переважали). Засновник корпорації "Оболонь" вирішив створити український продукт – безалкогольний солодкий напій, який буде більш зрозумілим для українців.