Що відбувається на російському ринку

За даними консалтингової компанії CORE.XP, така ситуація склалася вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише The Moscow Times.

Ще торік за той же період у Росії почали провадити бізнес 9 міжнародних компаній. А у 2022 році за 5 місяців взагалі зайшли 16 брендів.

Водночас у 2025 році кількість нових іноземних гравців на російському ринку різко скоротилася. Якщо у 2024 році 24 бренди відкрили свої офлайн-магазини, то за підсумками 2025-го – усього лише 12.

Зокрема, свої точки запустили:

ювелірний бренд Pdpaola з Іспанії;

виробник одягу Mua з Білорусі;

та виробник спортивного одягу, взуття й екіпірування Kappa з Італії.

Разом з тим від початку 2026 року щонайменше 6 міжнародних компаній залишили Росію. Серед них, наприклад, турецькі бренди Les Benjamins (виробник одягу) та Karaca Home (виробник товарів для дому), а також казахстанський бренд Gaissina (виробник жіночого одягу).

Чому бренди йдуть з Росії

Регіональна директорка департаменту торгівельної нерухомості NF Group Євгенія Хакбердієва пояснила, що іноземні компанії наразі не готові активно інвестувати у російський ринок.

Аналітики говорять, що є кілька причин для виходу міжнародних брендів з Росі.

Одна з головних причин полягає у значному зниженні споживчого попиту серед росіян.

Іншою стала війна на Близькому Сході. Адже Дубай довгий час був ключовим логістичним хабом для постачання товарів у Росію. Та від початку війни вартість доставки звідти зросла на 30 – 50%, що стало невигідним для компаній.

Ті ж компанії, які залишилися на ринку Росії, обирають обережну стратегію. Вони працюють здебільшого через маркетплейси та локальних дистриб’юторів або роблять ставку на вузькоспеціалізовані формати.

Чому торгові центри втрачають відвідувачів

Через економічні проблеми у Росії стрімко падає відвідуваність торгових центрів. За підрахунками Focus Technologies, з січня по квітень цього року вона була на 2% нижчою, ніж роком раніше. За підсумками всього 2025 року показник скоротився на 3%.

Якщо ж порівнювати з докризовим 2019 роком, відвідуваність торгових центрів у Росії впала на цілих 25 – 26%.

У підсумку магазини почали масово закриватися через падіння продажів. Така тенденція стартувала ще у 2025 році й лише посилилася у 2026-му.

Зауважте! Дані Росстату свідчать, що у першому кварталі 2026 року індекс споживчої впевненості росіян знизився порівняно з попереднім ще на один відсоток і сягнув -12% загалом.