Про це пишуть телеграм-канал Exilenova+ та російське опозиційне видання ASTRA.
Де була ракетна небезпека і вибухи в Росії вдень 29 травня?
Російські місцеві чиновники повідомляли, що ракетну небезпеку оголосили в Ростовській, Волгоградській, Воронезькій, Свердловській, Челябінській, Курганській областях, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі та Чувашії.
Багато росіян чули звук сирен.
Пізніше тривогу оголосили у Самарській та Пензенській областях.
У Чебоксарах, столиці Чувашії, на фоні ракетної небезпеки прогримів вибух. На місці з'явилася хмара сірого густого диму. За попередніми даними, це був приліт.
Вибух у Чебоксарах 29 травня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+
Окрім того, Росавіація також повідомила, що в аеропортах Чебоксар та Пермі введено обмеження на приймання та випускання повітряних суден.
Варто наголосити, що Чебоксари розташовані за майже 1 000 кілометрів від українського кордону. Водночас вибухи у цьому російському місті лунають уже далеко не вперше.
Окрім того, режим "Ракетної небезпеки" вперше запровадили на території всього Уральського федерального округу.
Нагадаємо, вночі 29 травня вибухи також чули у російському Волгограді у районі нафтопереробного заводу. Це уже щонайменше 10-та атака на цей об'єкт.
Також під дроновим ударом опинилися Ярославльська область та Краснодарський край. У мережі писали про пожежу у щонайменше двох резервуарах на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3".
У Генштабі ЗСУ пізніше підтвердили атаку на Волгоградський НПЗ. Також Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3"