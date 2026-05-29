Про це пишуть телеграм-канал Exilenova+ та російське опозиційне видання ASTRA.

Російські місцеві чиновники повідомляли, що ракетну небезпеку оголосили в Ростовській, Волгоградській, Воронезькій, Свердловській, Челябінській, Курганській областях, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі та Чувашії.

Багато росіян чули звук сирен.

Пізніше тривогу оголосили у Самарській та Пензенській областях.

У Чебоксарах, столиці Чувашії, на фоні ракетної небезпеки прогримів вибух. На місці з'явилася хмара сірого густого диму. За попередніми даними, це був приліт.

Вибух у Чебоксарах 29 травня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Окрім того, Росавіація також повідомила, що в аеропортах Чебоксар та Пермі введено обмеження на приймання та випускання повітряних суден.

Варто наголосити, що Чебоксари розташовані за майже 1 000 кілометрів від українського кордону. Водночас вибухи у цьому російському місті лунають уже далеко не вперше.

Окрім того, режим "Ракетної небезпеки" вперше запровадили на території всього Уральського федерального округу.

Нагадаємо, вночі 29 травня вибухи також чули у російському Волгограді у районі нафтопереробного заводу. Це уже щонайменше 10-та атака на цей об'єкт.

Також під дроновим ударом опинилися Ярославльська область та Краснодарський край. У мережі писали про пожежу у щонайменше двох резервуарах на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3".

У Генштабі ЗСУ пізніше підтвердили атаку на Волгоградський НПЗ. Також Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3"