Там під атакою опинився місцевий нафтопереробний завод, пише Exilenova+. Це уже щонайменше 10-та атака на цей об'єкт.

Дивіться також Негода – не перешкода: у Москві вертольотами поспішно встановлюють ЗРК "Панцир", боячись атак

Що відомо про атаку на НПЗ у Волгограді?

Незадовго після півночі жителі Волгограда скаржилися на велику кількість вибухів. Також губернатор області заявив, що БпЛА нібито потрапив до багатоквартирного будинку, постраждалих немає.

Атаку він назвав "масованою" та спрямованою "на об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури". Водночас, за його словами, жодних загорянь не було.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Атака на Волгоград: дивіться відео

Але НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" таки спалахнув. У мережі показали фото та відео підтвердження цього.

За даними росЗМІ, це була уже як мінімум 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни. Перші вибухи там пролунали у лютому 2024 року.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Волгоград: дивіться відео

Довідково. ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Пожежа на НПЗ у Волгограді / Фото Exilenova+

До слова, 28 травня стало відомо, що Сили оборони знову вдарили по важливих об'єктах ворога в Росії і на ТОТ. Зокрема, під прицілом вкотре опинилося місто Туапсе, де було зафіксовано пожежу та задимлення на території місцевого НПЗ.

Нещодавно ЗМІ зауважували, що лише до двох великих НПЗ в Росії ще не долетіли українські дрони. Йдеться про Омський та Ангарський за Уралом.