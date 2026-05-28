Усе це робиться у межах спроб посилити ППО Москви через атаки українських дронів, пише Defense Express.

Як у Москві у негоду ЗРК встановлювали?

На кадрах з мережі видно, як "Панцир" встановлюють за допомогою вертольотів Мі-26 на цивільні висотки. І цьому навіть не заважає погана погода, коли ризик невдачі чи нещасного випадку високий.

Встановлення ЗРК на цивільну будівлю в Москві у негоду: дивіться відео

Конкретно на цьому відео систему розгортають на даху бізнес-центру Nord Star. Він розташований у північно-західній частині російської столиці.

Нагадаємо, що навколо Москви вже є велике кільце з "Панцирів". Але усі вони розміщені на військових будівлях та спеціальних високих баштах. А тепер одну із таких систем додали й на цивільну будівлю.

Як зауважили аналітики Defense Express, посилюють росіяни свою ППО поспішно. Адже вони могли дочекатися кращої погоди, але не зробили цього.

Окрім того, у виданні зауважили, що на відео фігурує саме "Панцир-СМД-Е". Він не має гармат і покладається лише на ракетне озброєння.

Також припускають, що саме цю систему окупанти обрали, тому що вона має стаціонарну модифікацію. Її зручно встановлювати на дахи через менші габарити та масу.

Нагадаємо, що у ніч на 23 травня Москву знову масовано атакували дрони. Про постраждалих чи руйнування мовчали.

А за кілька днів до цього українські дрони зупинили роботу Московського НПЗ. Він забезпечував близько 40% пального для столиці та регіону.