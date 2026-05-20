Що відомо про атаку на Московський НПЗ?

Московський НПЗ припинив нафтопереробку після того, як українські дрони атакували його 17 травня, пише Reuters.

За словами галузевих джерел, удар безпілотників у неділю не спричинив значних пошкоджень підприємству. Місцева влада повідомила, що один з дронів упав поблизу території заводу.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали 12 людей, переважно будівельники біля вхідної прохідної заводу. Основні технологічні потужності НПЗ залишилися неушкодженими,

– заявив мер Москви Сергій Собянін у неділю.

Однак роботу заводу вирішили все ж таки тимчасово припинити з міркувань безпеки, аби зменшити ризики.

Джерела додають, що знадобиться щонайменше кілька днів, щоб відновити роботу НПЗ.

Чому цей НПЗ важливий для Москви?

Московський НПЗ розташований у південно-східній частині російської столиці та відіграє важливу роль у забезпеченні Москви пальним.

З даних відкритих джерел відомо, що він входить до десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. У 2024 році підприємство переробило 11,6 мільйона тонн нафти. Завод випустив:

2,9 мільйона тонн бензину;

3,2 мільйона тонн дизелю;

та 1,3 мільйона тонн бітуму.

Ба більше, саме цей НПЗ виробляє близько 40% пального не лише для столиці, а й усього Московського регіону.

Зауважте! Московський НПЗ не вперше став ціллю українських дронів. Раніше його вже атакували безпілотники у ніч на 1 вересня 2024 року. Тоді внаслідок удару була пошкоджена установка "Євро+", яка забезпечує близько половини всіх потужностей підприємства з переробки нафти.

Який ще НПЗ Росії уразили дрони?

Також зупинив свою роботу Рязанський НПЗ після атаки українських дронів минулої п’ятниці, 15 травня, пише Reuters.

Тоді, за даними Генштабу ЗСУ, дрони влучили в нафтопереробне обладнання, пошкодивши одразу кілька установок:

АВТ-3;

АВТ-4;

АТ-6;

та установку для гідроочищення дизельного пального.

У Рязані в день атаки заявили, що внаслідок ударів безпілотників було уражене неназване промислове підприємство, пошкоджені багатоповерхівки та загинули люди.

Додамо, що Рязанський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. На нього припадає майже 5% усіх потужностей із переробки нафти в країні. До того ж цей завод забезпечує пальним армію окупантів.

За підрахунками, у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти. Підприємство виробило 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Важливо! У 2026 році Україна вдвічі збільшила удари дронами по російських НПЗ. Сили оборони атакували за менш ніж пів року 16 заводів окупанта. Як заявив екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес у коментарі 24 Каналу, це дійсно працює, і Україні потрібно "більше інвестувати в розвиток українських далекобійних високоточних можливостей".

Як впливають удари на НПЗ на Росію?

У Росії напередодні літнього сезону знову відчули дефіцит бензину. Основною причиною називають тривалі ремонти на великих нафтопереробних заводах, які зазнали пошкоджень після українських дронових атак.

На ринку вже починає відчуватися нестача бензину марки АІ-95. Саме цей вид пального традиційно має найбільший попит у період відпусток та активних поїздок, тому ситуація може ще більше загостритися в найближчі місяці.

Також відбувається скорочення видобутку та експорту нафти. Через це Москва не може повною мірою скористатися зростанням світових цін на енергоносії, які різко піднялися після війни в Ірані та блокування Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світових постачань нафти.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що удари України по російських НПЗ могли коштувати російській нафтовій галузі до 30% прибутків.