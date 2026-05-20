Что известно об атаке на Московский НПЗ?

Московский НПЗ прекратил нефтепереработку после того, как украинские дроны атаковали его 17 мая, пишет Reuters.

По словам отраслевых источников, удар беспилотников в воскресенье не вызвал значительных повреждений предприятию. Местные власти сообщили, что один из дронов упал вблизи территории завода.

По предварительным данным, в результате удара пострадали 12 человек, преимущественно строители у входной проходной завода. Основные технологические мощности НПЗ остались неповрежденными,

– заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Однако работу завода решили все же временно прекратить из соображений безопасности, чтобы уменьшить риски.

Источники добавляют, что понадобится минимум несколько дней, чтобы восстановить работу НПЗ.

Почему этот НПЗ важен для Москвы?

Московский НПЗ расположен в юго-восточной части российской столицы и играет важную роль в обеспечении Москвы топливом.

Из данных открытых источников известно, что он входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В 2024 году предприятие переработало 11,6 миллионов тонн нефти. Завод выпустил:

2,9 миллиона тонн бензина;

3,2 миллиона тонн дизеля;

и 1,3 миллиона тонн битума.

Более того, именно этот НПЗ производит около 40% топлива не только для столицы, но и всего Московского региона.

Заметьте! Москвоский НПЗ не впервые стал целью украинских дронов. Ранее его уже атаковали беспилотники в ночь на 1 сентября 2024 года. Тогда в результате удара была повреждена установка "Евро+", которая обеспечивает около половины всех мощностей предприятия по переработке нефти.

Какой еще НПЗ России поразили дроны?

Также остановил свою работу Рязанский НПЗ после атаки украинских дронов в прошлую пятницу, 15 мая, пишет Reuters.

Тогда, по данным Генштаба ВСУ, дроны попали в нефтеперерабатывающее оборудование, повредив сразу несколько установок:

АВТ-3;

АВТ-4;

АТ-6;

и установку для гидроочистки дизельного топлива.

В Рязани в день атаки заявили, что в результате ударов беспилотников было поражено неназванное промышленное предприятие, повреждены многоэтажки и погибли люди.

Добавим, что Рязанский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. На него приходится почти 5% всех мощностей по переработке нефти в стране. К тому же этот завод обеспечивает горючим армию оккупантов.

По подсчетам, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти. Предприятие произвело 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута.

Важно! В 2026 году Украина вдвое увеличила удары дронами по российским НПЗ. Силы обороны атаковали за менее чем полгода 16 заводов оккупанта. Как заявил экс-командующий американских сил в Европе Бен Ходжес в комментарии 24 Канала, это действительно работает, и Украине нужно "больше инвестировать в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей".

Как влияют удары по НПЗ на Россию?

В России в преддверии летнего сезона снова ощутили дефицит бензина. Основной причиной называют длительные ремонты на крупных нефтеперерабатывающих заводах, которые получили повреждения после украинских дроновых атак.

На рынке уже начинает ощущаться нехватка бензина марки АИ-95. Именно этот вид топлива традиционно пользуется наибольшим спросом в период отпусков и активных поездок, поэтому ситуация может еще больше обостриться в ближайшие месяцы.

Также происходит сокращение добычи и экспорта нефти. Из-за этого Москва не может в полной мере воспользоваться ростом мировых цен на энергоносители, которые резко поднялись после войны в Иране и блокирования Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что удары Украины по российским НПЗ могли стоить российской нефтяной отрасли до 30% прибыли.