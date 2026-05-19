Про наслідки роботи російської так званої протиповітряної оборони повідомило Міноборони Росії.

Скільки БпЛА летіло на Росію?

За даними російського міністерства, уночі 19 травня їхня ППО нібито знешкодила 315 українських безпілотників. Атаку намагались відбивати у Бєлгородській, Воронезькій, Ярославській області, а також під Москвою, у Краснодарському краї та ще у близько 13 інших регіонах.

Російські ЗМІ повідомили про збиття 17 БпЛА у Воронезькій області. За їхньою попередньою інформацією, там не фіксують пошкоджень та ніхто не постраждав. Схожа ситуація й у Тульській та Калузькій областях.

Після 2 години ночі дрони долетіли до Московської області. Мер російської столиці Сергій Собянін щонайменше 6 разів повідомляв про збиття БпЛА, що хотіли атакувати Москву. На різних локаціях їхні попадали уламки.

Які наслідки атаки на Росію?

Вибухи під час атаки прогриміли у російській Рязані. За даними Supernova+, прилетіти могло в районі заводу "Красное знамя", що спеціалізується на виробництві радіоелектроніки, друкованих плат та спецапаратури. За часів СРСР там виробляли компоненти для комплексів ППО, в тому числі С-200 та С-300.

Удар біля заводу з російського ВПК / Фото Supernova+

Мер Ярославля Михайло Єрваєв визнав, що один з безпілотників влучив у промисловий об'єкт, внаслідок чого він загорівся. Ймовірно, під атакою міг бути НПС "Ярославль-3". Тоді навіть перекривали рух транспорту на виїзді з міста у бік Москви.

Наслідки попередніх нищівних ударів

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Сили оборони України б'ють по усіх підприємствах в Росії, що причетні до виробництва ракет. До прикладу, нещодавні удари по заводу "Ангстрем" або "Кремній-Ел", які виготовляли електроніку. За його словами, інших підприємств, які здатні виробляти серйозну мікроелектроніку для війська у ворога немає.

А завдяки ударам по нафтопереробній інфраструктурі Росія втратила близько 10% потужностей та частково призупиняє роботу свердловин. Крім того, окремі регіони збанкрутували.