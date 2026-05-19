Про це повідомили в Supernova+.
Що відомо про атаку БпЛА на Росію?
Зранку 19 травня мешканці Ярославля повідомили про потужні вибухи у місті та роботу ППО. Внаслідок атаки влада перекрила рух транспорту до Москви.
Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околицях або обирайте маршрут в обхід цієї ділянки,
– заявили окупанти.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що безпілотники нібито знищили у М’ясниковському, Родіоново-Несвітайському та Азовському районах.
Атака БпЛА по Росії / Скриншоти з соцмереж
Також губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що внаслідок атаки дронів на одному з промислових об'єктів почалася пожежа
Атака на Ярославль: дивіться відео
На Московську область 17 травня була здійснена наймасштабніша атака безпілотниками з початку війни. Російські ЗМІ повідомили про потужні вибухи.
Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах Росії, зокрема по підприємству "Ангстрем" у Зеленограді. Для атак використовували новітні безпілотні системи, а саме RS-1 "Барс" і FP-1 Firepoint.
Також ЗСУ завдали удару по Рязанському НПЗ в ніч проти 15 травня, пошкодивши установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та гідроочищення дизельного пального. Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, що забезпечує пальним окупаційні війська.