Для ударів по цілях у Московській області українські військові застосували новітні вітчизняні безпілотні системи. Про це повідомляє Генштаб.
Що відомо про удари по Росії?
16 травня та в ніч на 17 травня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Серед уражених цілей – підприємства військово-промислового комплексу, командні пункти, вузли управління безпілотниками та місця зосередження живої сили ворога.
Для атак по цілях у Московській області українські військові застосували новітні вітчизняні розробки, зокрема RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint та БАРС-СМ GLADIATOR.
Однією з ключових цілей стало підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді Московської області. Воно спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для російської високоточної зброї. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.
Відомо, що "Ангстрєм" є важливою частиною російського військово-промислового комплексу та бере участь у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем і робототехніки для потреб окупаційної армії.
Крім того, українські сили уразили насосну станцію "Солнечногорская" у Московській області. Вона є критично важливою частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви. Цей об’єкт використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема для забезпечення російської армії. Після атаки на території станції також спалахнула пожежа.
Сили оборони також завдали ударів по командному пункту противника в районі Бунге Донецької області. Окремо були уражені пункти управління безпілотниками ворога у районах Дворічної Харківської області, Завітного на Херсонщині та Удачного на Донеччині.
Окрім цього, українські військові атакували місця зосередження живої сили окупантів у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області та Волфинського Курської області Росії. Також удари завдали по двох скупченнях російських військ поблизу Новоекономічного на Донеччині.
У Силах оборони наголосили, що Україна й надалі системно завдаватиме ударів по військовій інфраструктурі Росії, аби послабити можливості окупантів продовжувати війну проти України.
Що відомо про останні атаки по Росії?
У ніч на 13 травня дрони атакували кілька російських регіонів, включаючи Ярославль, Краснодарський край, Ростовську, Тульську та Нижньогородську області. Внаслідок атаки у порту Тамань спалахнула пожежа на нафтовій інфраструктурі, а в Ярославлі уламки дронів упали на промисловий об'єкт.
В Оренбурзі 12 травня відбулися вибухи та задимлення, місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників та роботу систем ППО. В аеропорту міста запровадили режим "Килим", а російська влада поки не повідомила про наслідки можливих атак.
Уночі 8 травня Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки. Крім дронів, туди могли навідатися, зокрема, ракети "Нептун". Це російське місто є таким собі військовим хабом, тому в Ростові є безліч цікавих цілей для Сил оборони.