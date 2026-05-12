Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про вибухи в Оренбурзі?
Жителі Оренбурга 12 травня повідомляли про серію вибухів у місті та роботу систем протиповітряної оборони.
У мережі також почали поширюватися відео, на яких видно дим над містом. Офіційна влада раніше попередила про загрозу безпілотників у регіоні.
Крім того, в аеропорту Оренбурга запровадили режим "Килим". Такий режим у Росії зазвичай вводять під час загрози повітряної атаки або фіксації невідомих об’єктів у небі. У цей час можуть тимчасово обмежувати польоти цивільної авіації.
Наразі російська влада не повідомляла про наслідки ймовірної атаки чи можливі пошкодження.
Варто зауважити, що Оренбург розташований приблизно за 1200 – 1500 кілометрів від кордону України залежно від конкретної точки відліку. Наприклад, відстань від Оренбурга до Харкова становить орієнтовно понад 1400 кілометрів, а до Києва – близько 1800 кілометрів.
Місто розташоване поблизу кордону Росії з Казахстаном, на південному сході країни. Через таку значну відстань повідомлення про вибухи або атаки дронів в Оренбурзі привертають особливу увагу російських медіа та місцевої влади.
Де ще було гучно?
У Челябінську місцеві жителі повідомили про дим у районі цинкового заводу. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через небезпеку безпілотників, через що в соцмережах почали припускати можливу атаку БпЛА.
Пожежа у Челябінську / Фото Exilenova+
Втім пізніше російське МНС заявило, що пожежа не пов’язана з безпілотниками. За офіційною версією, на відкритій території загорівся картон.
У відомстві запевнили, що загрози для місцевих жителів немає, а вогонь нібито не пошириться на інші об’єкти. Наразі незалежного підтвердження причин пожежі немає.
Також у Пермі вкотре повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Місцеві жителі публікують у соцмережах кадри густого диму, який видно з різних районів міста.
Загоряння у Пермі / Фото росЗМІ
Очевидці повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Водночас офіційно наразі не підтверджено, чи пов’язаний інцидент із можливою атакою безпілотників.
Що відомо про останні атаки по Росії?
СБУ спільно із Силами оборони 5 травня завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії у Ленінградській області. Під ураження потрапили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" і нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Внаслідок атаки зафіксовано влучання по ключових установках і резервуарах, тривають пожежі.
Уночі 8 травня Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки. Крім дронів, туди могли навідатися, зокрема, ракети "Нептун". Це російське місто є таким собі військовим хабом, тому в Ростові є безліч цікавих цілей для Сил оборони.
Крім того, 8 травня Україна вже втретє атакувала важливі об'єкти в Пермі – НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію. На НПЗ спалахнула установка атмосферно-вакуумної трубчатки, а на нафтоперекачувальній станції уражено резервуар.