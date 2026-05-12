Що відомо про вибухи в Оренбурзі?

Жителі Оренбурга 12 травня повідомляли про серію вибухів у місті та роботу систем протиповітряної оборони.

У мережі також почали поширюватися відео, на яких видно дим над містом. Офіційна влада раніше попередила про загрозу безпілотників у регіоні.

Крім того, в аеропорту Оренбурга запровадили режим "Килим". Такий режим у Росії зазвичай вводять під час загрози повітряної атаки або фіксації невідомих об’єктів у небі. У цей час можуть тимчасово обмежувати польоти цивільної авіації.

Наразі російська влада не повідомляла про наслідки ймовірної атаки чи можливі пошкодження.

Варто зауважити, що Оренбург розташований приблизно за 1200 – 1500 кілометрів від кордону України залежно від конкретної точки відліку. Наприклад, відстань від Оренбурга до Харкова становить орієнтовно понад 1400 кілометрів, а до Києва – близько 1800 кілометрів.

Місто розташоване поблизу кордону Росії з Казахстаном, на південному сході країни. Через таку значну відстань повідомлення про вибухи або атаки дронів в Оренбурзі привертають особливу увагу російських медіа та місцевої влади.

Де ще було гучно?

У Челябінську місцеві жителі повідомили про дим у районі цинкового заводу. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через небезпеку безпілотників, через що в соцмережах почали припускати можливу атаку БпЛА.

Пожежа у Челябінську / Фото Exilenova+

Втім пізніше російське МНС заявило, що пожежа не пов’язана з безпілотниками. За офіційною версією, на відкритій території загорівся картон.

У відомстві запевнили, що загрози для місцевих жителів немає, а вогонь нібито не пошириться на інші об’єкти. Наразі незалежного підтвердження причин пожежі немає.

Також у Пермі вкотре повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Місцеві жителі публікують у соцмережах кадри густого диму, який видно з різних районів міста.

Загоряння у Пермі / Фото росЗМІ

Очевидці повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Водночас офіційно наразі не підтверджено, чи пов’язаний інцидент із можливою атакою безпілотників.

