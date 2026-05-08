Військовий експерт Владислав Селезньов наголосив 24 Каналу, що це НПЗ є одним з найбільших на території Росії. Від його сталої роботи залежить час постачання нафтопродуктів для потреб російських окупантів.

Як Росія "допомогла" Україні під час атаки?

Зважаючи на чималу відстань від кордонів з Україною, ворог вважав, що ми до нього не дотягнемось. Але Сили оборони довели зворотне. Зрозуміло, що на території НПЗ є руйнування, але потрібен час, щоб оцінити їхній масштаб та зробити прогноз щодо того, скільки часу знадобиться ворогу, щоб відновити стале виробництво нафтопродуктів.

Але у будь-якому випадку, кожен удар по об'єкту російської економіки – це зменшення надходжень до бюджету, значна частина якого спрямована на фінансування війни. Тому, чим більше таких влучень буде, тим краще,

– зауважив військовий експерт.

Ба більше, ми можемо згадати заяву Президента України Володимира Зеленська, який сказав, що значну частину систем протиповітряної оборони з європейської частини Росії зараз стягнули у район Москви.

Це створює вікно можливостей для українських Сил оборони щодо бойової роботи по тих військових об'єктах, інфраструктурі, оборонно-промислових комплексах, які сьогодні менш ретельно захищають,

– наголосив Владислав Селезньов.

Він додав, що ці атаки важливо розглядати в контексті того, чи ударить Україна 9 травня по параду росіян на Красній площі. Адже російські військові є законною ціллю для Сил оборони. Втім, скоріш за все, Україна для своїх ударів обере інші важливі цілі.

"Про плани Генштабу ми дізнаємось лише згодом, але уже зрозуміло, що ми діємо абсолютно жорстко, раціонально та справедливо. Бо якщо ворог зазнає ударів та відповіді - це насамперед про справедливість, про намагання силою української зброї змусити Путіна поступитися і вийти на дипломатичний трек", – підкреслив військовий експерт.

Зверніть увагу! Після атаки 8 травня у Росії цинічно заявили, що буцімто Україна порушує "перемир'я". Втім окупанти чомусь не згадали про десятки обстрілів та штурмів, які провели самі. Вороже міноборони повідомило, що Україна "зірвала перемир'я" та пригрозили "дзеркальними ударами".

Зрозуміло, що Генеральний штаб та військове керівництво має перелік першочергових цілей. Це закрита інформація, але очевидно, що для України важливим є ураження військових баз, арсеналів, складів, логістичних центрів.

Об'єкти військової інфраструктури, російської нафтопереробної промисловості, магістралі, мережі, які пов'язані з російською енергетикою, Все це є законними цілями, бо всі вони дотичні до ворожої агресії проти України.

