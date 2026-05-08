Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про закриття аеропортів у Росії?

У російському Мінтрансі зауважили, що персонал перебуває у безпеці, тоді як відповідні фахівці здійснюють перевірку справності обладнання об'єкту "Аеронавігації".

Через зміни в управлінні повітряним рухом авіакомпанії вже коригують розклад рейсів.

Наразі тимчасово не працюють аеропорти Астрахані, Владикавказу, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

Важливо! Колишній працівник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу припустив, що Київ може застосувати проти Москви до 400 дронів, загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Однак, каже, існує імовірність, що їх знешкодить російська ППО ще на підльоті до столиці. Це створить хаос, вибухи, паніку, але практичного результату не буде.



За словами Ступака, наразі важливо тримати медійну напругу, аби Кремль думав, що атака 9 травня таки буде, і стягував сили ППО із інших регіонів до столиці. Саме у такому варіанті Сили оборони атакуватимуть важливі об'єкти в інших менш захищених регіонах.

Нагадаємо, що на початку травня Володимир Путін повідомив, що готовий провести перемир'я у війні з Україною 8 та 9 травня. У відповідь Володимир Зеленський запропонував режим тиші 5 та 6 травня, однак російське керівництво цей заклик проігнорувало, а ворожі війська продовжували обстрілювати українські позиції.

За словами Зеленського, окупаційна армія не припинила жодного виду своєї воєнної активності 5 та 6 травня. Коментуючи можливе припинення вогню 8 та 9 травня президент зауважив, що Київ діятиме дзеркально, а також ухвалюватиме рішення щодо подальших справедливих кроків залежно від розвитку ситуації.

Де ще нещодавно гриміли вибухи у Росії?

8 травня безпілотники атакували промислові об'єкти на території Пермського краю. Ідеться про однин із ключових нафтопереробних підприємств регіону – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС). Зауважимо, що ще вже третій за дев'ять днів обстріл цього НПЗ. Після атаки у мережі почали писати про перебої в роботі навчальних закладів, часткову евакуацію та призупинення занять у школах.

Цього ж дня вибухи гриміли й в Грозному, у Чеченській Республіці. У мережі пишуть про імовірне падіння одного дрона на території військової частини, а іншого – поблизу будівлі регіонального управління ФСБ.

5 травня українські дрони атакували Ленінградську область, зокрема Кіришський НПЗ. Внаслідок удару пошкоджено три з чотирьох дистиляційних установок. Відомо, що саме після цієї атаки другий за величиною нафтопереробний завод Росії зупинив свою роботу.