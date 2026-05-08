Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Смотрите также От Ростова до Москвы: целый ряд регионов России ночью массированно атаковали БпЛА и ракеты

Что известно о закрытии аэропортов в России?

В российском Минтрансе отметили, что персонал находится в безопасности, тогда как соответствующие специалисты осуществляют проверку исправности оборудования объекта "Аэронавигации".

Из-за изменений в управлении воздушным движением авиакомпании уже корректируют расписание рейсов.

Сейчас временно не работают аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Важно! Бывший работник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Канала предположил, что Киев может применить против Москвы до 400 дронов, общей стоимостью 10 миллионов гривен. Однако, говорит, существует вероятность, что их обезвредит российская ПВО еще на подлете к столице. Это создаст хаос, взрывы, панику, но практического результата не будет.



По словам Ступака, сейчас важно держать медийное напряжение, чтобы Кремль думал, что атака 9 мая таки будет, и стягивал силы ПВО из других регионов в столицу. Именно в таком варианте Силы обороны будут атаковать важные объекты в других менее защищенных регионах.

Напомним, что в начале мая Владимир Путин сообщил, что готов провести перемирие в войне с Украиной 8 и 9 мая. В ответ Владимир Зеленский предложил режим тишины 5 и 6 мая, однако российское руководство этот призыв проигнорировало, а вражеские войска продолжали обстреливать украинские позиции.

По словам Зеленского, оккупационная армия не прекратила ни одного вида своей военной активности 5 и 6 мая. Комментируя возможное прекращение огня 8 и 9 мая президент отметил, что Киев будет действовать зеркально, а также принимать решение о дальнейших справедливых шагов в зависимости от развития ситуации.

Где еще недавно гремели взрывы в России?

8 мая беспилотники атаковали промышленные объекты на территории Пермского края. Речь идет об одном из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий региона – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Заметим, что это уже третий за девять дней обстрел этого НПЗ. После атаки в сети начали писать о перебоях в работе учебных заведений, частичную эвакуацию и приостановление занятий в школах.

В этот же день взрывы гремели и в Грозном, в Чеченской Республике. В сети пишут о вероятном падении одного дрона на территории воинской части, а другого – вблизи здания регионального управления ФСБ.

5 мая украинские дроны атаковали Ленинградскую область, в частности Киришский НПЗ. В результате удара повреждены три из четырех дистилляционных установок. Известно, что именно после этой атаки второй по величине нефтеперерабатывающий завод России остановил свою работу.