Речь идет как минимум о Ярославле и Ростове. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.

Россию накрыла масштабная воздушная атака ночью 8 мая: где гремели взрывы?

Сразу после начала суток 8 мая в российском сегменте социальных сетей начали появляться сообщения о пролете дронов. Причем говорилось о разных регионах.

В течение ночи о взрывах писали местные из Москвы, а также из Дубны и Тулы. В Московской области работали системы ПВО. Мэр Собянин сообщал о нескольких десятках сбитых БпЛА.



В центральных и южных областях России вводили ограничения в работе аэропортов. Российские каналы в телеграме также сообщали о взрывах в районах военных и промышленных объектов. Украинские осинтеры, например Exilenova+, писали, что туда летели не только дроны, но и ракеты.

В частности, в Ростове под удар попало предприятие ЗАО "Ростовагропромзапчасть". А в Ярославле после атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод, что подтвердили осинтеры Astra.

Речь идет о "Славнафта-ЯНОС". Он входит в 5 крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим в Центральном федеральном округе России. А контролируют его "Роснефть" и "Газпром".

В Ростовской области взрывы также гремели и в других местах. В самом Ростове над городом фиксируют густой дым после поражений.

Пожар возник в районе одного из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России "Эмпилс" и в районе филиала научно-технического центра "Радар", занимающегося разработкой и обслуживанием комплексов специального военного назначения.

Что предшествовало этой воздушной атаке на Россию?

Эта атака произошла накануне празднования 9 мая в России. Как говорил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала, "Россия зависит от доброй воли Украины, чтобы провести свой знаменитый парад победы".

Сейчас Кремль в одностороннем порядке объявил кратковременное "перемирие", на целых два дня. Однако ранее объявленное перемирие Украиной 6 мая Россия полностью проигнорировала, и боевые действия фактически не прекратила.