Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала заявил, что в этой ситуации Украина действует значительно точнее и стратегичнее. По его словам, Владимир Зеленский в вопросах вокруг 9 мая сейчас опережает Путина на несколько шагов.

Смотрите также У нас есть два приоритета, – у Зеленского четко сказали, будут ли удары по Москве 9 мая

Зеленский заставил Кремль играть по чужим правилам

Кремль пытался подойти к 9 мая с собственным сценарием: объявить короткое "перемирие", спокойно провести парад и снова подать это как жест силы.

Напомним! 4 мая украинский беспилотник долетел до Москвы и повредил дом на Мосфильмовской улице примерно в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от минобороны России. После этого Россия объявила временное "перемирие" на 8 – 9 мая, а политтехнолог Тарас Загородний объяснил, что такие удары бьют не только по нервам Кремля перед парадом. Из-за них Москва вынуждена стягивать ПВО в столицу и ослабляет защиту других важных объектов, в частности нефтяной, газовой и военной инфраструктуры.

Но получилось наоборот, потому что сама Россия показала, насколько для нее важно, чтобы в эти дни Украина не сорвала главное пропагандистское шоу года.

Ваш президент очень метко сказал, что Россия зависит от доброй воли Украины, чтобы провести свой знаменитый парад победы в так называемой Великой Отечественной войне. Это очень иронично,

– заявил Ходжес.

Еще одна проблема для Путина в том, что Украина предложила прекращение огня раньше и не дала Москве единолично навязать нужную рамку.

Вниманию! В ответ на односторонне объявленное Путиным "перемирие" на 8 – 9 мая Украина предложила более широкий формат тишины – начать ее уже с 6 мая, чтобы сразу проверить, действительно ли Россия готова прекратить огонь, а не просто спокойно провести парад в Москве. Впрочем, уже 7 мая Владимир Зеленский заявил, что Россия эту идею фактически сорвала: с начала суток враг запустил по Украине около 100 ударных дронов, провел десятки штурмов и столько же авиаударов. Именно поэтому, по словам президента, Кремль заботится не о реальном перемирии, а лишь о короткой тишине на Красной площади. Украина будет действовать зеркально: на российские удары отвечать своими дальнобойными средствами, а на настоящую готовность к дипломатии – дипломатическими шагами.

Поэтому российская инициатива уже не выглядит продуманным политическим ходом, а скорее попыткой догнать ситуацию и спасти для себя несколько символически важных дней.

Насколько я понимаю, президент Зеленский объявил о прекращении огня 5 – 6 мая. Поэтому президент Зеленский всегда на два – три шага впереди Путина в таких вопросах,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Для Кремля это особенно болезненно, потому что парад должен был бы показывать контроль и уверенность, а вместо этого показывает зависимость от решений Украины.

Если вывести тысячи российских военных на Красную площадь, это будет огромная цель, по которой стоит ударить. Уничтожьте их, прежде чем они смогут вторгнуться в Украину,

– заявил Ходжес.

Чем ближе к 9 мая Москва говорит о безопасности, сокращении формата и угрозы ударов, тем заметнее становится, кто в этой истории навязывает повестку дня.

Важно! 9 мая 2026 года парад в Москве все же проведут, но в урезанном формате. На Красной площади не будет наземной тяжелой техники, а от прежнего размаха останутся пешеходные колонны и сокращенная авиационная часть. Российское минобороны официально анонсировало лишь пролет самолетов пилотажных групп и финальный проход Су-25, которые должны раскрасить небо в цвета российского флага. По состоянию на 7 мая точный состав авиагрупп не раскрывали, поэтому участие "Русских витязей" и "Стрижей" лишь предполагают. Для сравнения, до 2022 года воздушная часть длилась почти 10 минут и включала десятки самолетов и вертолетов – от Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76, Ил-78 и А-50У до Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Теперь этих машин в анонсах нет. После начала полномасштабной войны авиапарад то отменяли в последний момент, то сводили до минимума, и формат 2026 года фактически повторяет уже урезанный сценарий 2025-го: пилотажные группы плюс Су-25.

Что происходит в России перед 9 мая

В Кремле резко усилили охрану Владимира Путина после серии убийств российских военных и накануне 9 мая. Для его окружения ввели дополнительные проверки, ограничения на передвижение и усиленный контроль. Политолог Николай Олещук считает, что это говорит не только о страхе перед ударами, но и о все большем подозрении внутри самой системы, где старая путинская паранойя только усиливается.

CNN со ссылкой на европейскую разведку сообщило о признаках внутреннего напряжения в российской верхушке, а среди фигур, которых связывают с риском дестабилизации, называют Сергея Шойгу. Военный обозреватель Иван Тимочко одновременно сомневается, что именно он может возглавить бунт. По его мнению, в России такие процессы вызревают не снизу, а внутри самой верхушки.