Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу заявив, що в цій ситуації Україна діє значно точніше і стратегічніше. За його словами, Володимир Зеленський у питаннях навколо 9 травня зараз випереджає Путіна на кілька кроків.

Зеленський змусив Кремль грати за чужими правилами

Кремль намагався підійти до 9 травня з власним сценарієм: оголосити коротке "перемир'я", спокійно провести парад і знову подати це як жест сили.

Нагадаємо! 4 травня український безпілотник долетів до Москви й пошкодив будинок на Мосфільмівській вулиці приблизно за 6 кілометрів від Кремля і за 3 кілометри від міноборони Росії. Після цього Росія оголосила тимчасове "перемир'я" на 8 – 9 травня, а політтехнолог Тарас Загородній пояснив, що такі удари б'ють не лише по нервах Кремля перед парадом. Через них Москва змушена стягувати ППО до столиці і послаблює захист інших важливих об'єктів, зокрема нафтової, газової та військової інфраструктури.

Але вийшло навпаки, бо сама Росія показала, наскільки для неї важливо, щоб у ці дні Україна не зірвала головне пропагандистське шоу року.

Ваш президент дуже влучно сказав, що Росія залежить від доброї волі України, щоб провести свій знаменитий парад перемоги у так званій Великій Вітчизняній війні. Це дуже іронічно,

– заявив Годжес.

Ще одна проблема для Путіна в тому, що Україна запропонувала припинення вогню раніше і не дала Москві одноосібно нав'язати потрібну рамку.

До уваги! У відповідь на односторонньо оголошене Путіним "перемир'я" на 8 – 9 травня Україна запропонувала ширший формат тиші – почати її вже з 6 травня, щоб одразу перевірити, чи Росія справді готова припинити вогонь, а не просто спокійно провести парад у Москві. Втім, уже 7 травня Володимир Зеленський заявив, що Росія цю ідею фактично зірвала: від початку доби ворог запустив по Україні близько 100 ударних дронів, провів десятки штурмів і стільки ж авіаударів. Саме тому, за словами президента, Кремль дбає не про реальне перемир'я, а лише про коротку тишу на Червоній площі. Україна діятиме дзеркально: на російські удари відповідатиме своїми далекобійними засобами, а на справжню готовність до дипломатії – дипломатичними кроками.

Через це російська ініціатива вже не виглядає продуманим політичним ходом, а радше спробою наздогнати ситуацію і врятувати для себе кілька символічно важливих днів.

Наскільки я розумію, президент Зеленський оголосив про припинення вогню 5 – 6 травня. Тож президент Зеленський завжди на два – три кроки попереду Путіна в таких питаннях,

– наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

Для Кремля це особливо болісно, бо парад мав би показувати контроль і впевненість, а натомість показує залежність від рішень України.

Якщо вивести тисячі російських військових на Червону площу, це буде величезна ціль, по якій варто вдарити. Знищте їх, перш ніж вони зможуть вторгнутися в Україну,

– заявив Годжес.

Чим ближче до 9 травня Москва говорить про безпеку, скорочення формату і загрози ударів, тим помітніше стає, хто в цій історії нав'язує порядок денний.

Важливо! 9 травня 2026 року парад у Москві все ж проведуть, але в урізаному форматі. На Червоній площі не буде наземної важкої техніки, а від колишнього розмаху залишаться пішохідні колони і скорочена авіаційна частина. Російське міноборони офіційно анонсувало лише проліт літаків пілотажних груп і фінальний прохід Су-25, які мають розфарбувати небо в кольори російського прапора. Станом на 7 травня точний склад авіагруп не розкривали, тому участь "Русскіх вітязєй" і "Стрижів" лише припускають. Для порівняння, до 2022 року повітряна частина тривала майже 10 хвилин і включала десятки літаків та вертольотів – від Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76, Іл-78 і А-50У до Мі-26, Мі-8, Мі-35, Ка-52 і Мі-28Н. Тепер цих машин в анонсах немає. Після початку повномасштабної війни авіапарад то скасовували в останній момент, то зводили до мінімуму, і формат 2026 року фактично повторює вже урізаний сценарій 2025-го: пілотажні групи плюс Су-25.

Що відбувається в Росії перед 9 травня

У Кремлі різко посилили охорону Володимира Путіна після серії вбивств російських військових і напередодні 9 травня. Для його оточення ввели додаткові перевірки, обмеження на пересування і посилений контроль. Політолог Микола Олещук вважає, що це говорить не лише про страх перед ударами, а й про дедалі більшу підозру всередині самої системи, де стара путінська параноя тільки посилюється.

CNN із посиланням на європейську розвідку повідомило про ознаки внутрішньої напруги в російській верхівці, а серед фігур, яких пов'язують із ризиком дестабілізації, називають Сергія Шойгу. Військовий оглядач Іван Тимочко водночас сумнівається, що саме він може очолити бунт. На його думку, у Росії такі процеси визрівають не знизу, а всередині самої верхівки.