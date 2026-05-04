Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що за цією заявою стоїть не лише бажання спокійно провести парад. За його словами, Кремль може використати таке "перемир'я" як елемент значно ширшої гри.

Кремлю потрібне не перемир'я, а спокійний парад для Путіна

Ідея тимчасового "перемир'я" на 8 – 9 травня не має нічого спільного з реальною готовністю Росії зупиняти бойові дії.

До уваги! 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила тимчасове "перемир'я" на 8 – 9 травня, заявивши, що робить це на тлі підготовки до параду в Москві, але водночас пригрозила ударами у відповідь, якщо Україна нібито спробує зірвати святкування. У Києві ж наголосили, що жодних офіційних домовленостей про припинення вогню не було, а Володимир Зеленський назвав ідею такого короткострокового перемир'я нечесною.

Кремль пропонує паузу лише на ті дні, коли це вигідно йому самому, а паралельно намагається виставити Україну стороною, яка нібито може "зірвати святкування", якщо не підлаштується під цей сценарій.

Вони ж починали з того, що збиралися провести військовий парад прямо в Києві. А зараз уже дійшли до того, що Путін дзвонить Трампу і просить, щоб Трамп попросив Зеленського дозволити йому провести парад на Красній площі в Москві,

– сказав Жовтенко.

За цією заявою він бачить передусім спробу будь-що гарантувати Путіну безпечну появу на параді 9 травня. Саме цим пояснюються і попередження про перебої зі зв'язком та інтернетом у Москві, і додаткові комплекси ППО, і вся нервова підготовка.

До слова! Напередодні 9 травня у Москві почали скорочувати військову частину параду: цього року Кремль уже прибрав із програми частину техніки та зменшив масштаб заходу, а паралельно стягує до столиці додаткову ППО й посилює обмеження безпеки. Генерал армії Микола Маломуж пояснив, що за цими рішеннями стоїть головний страх Путіна: будь-який удар або збій у день параду зруйнує картинку повного контролю і вдарить по його авторитету як усередині Росії, так і перед небагатьма іноземними гостями.

У Кремлі бояться будь-якого збою в день, який мають показати як головну пропагандистську картинку року.

Єдина логіка, яка тут може бути, – просто забезпечити безпеку фюрера. Він дуже сильно боїться. І зрозуміло, що все це робиться не для параду,

– наголосив експерт.

Тобто Москва просить не про припинення вогню як таке, а про кілька годин тиші, які дали б Путіну можливість показатися на Красній площі. Уже це показує, що жодного справжнього "перемир'я" Кремлю не потрібно, бо його мета значно приземленіша і водночас цинічніша.

Кремль готує привід для нової ескалації

Водночас оголошене "перемир'я" Жовтенко розглядає не лише як спробу спокійно провести 9 травня, а й як заготовку під наступний крок. У Москві можуть використати будь-який інцидент після параду або вже під його завершення, щоб знову звинуватити Україну і подати це як підставу для нової ескалації.

Стратегічно ця ситуація, найімовірніше, розгортається для того, щоб створити якусь провокацію вже після завершення або під завершення параду,

– сказав Жовтенко.

Такий сценарій потрібен не тільки для інформаційної атаки проти України. Росіяни й далі розбудовують у Білорусі логістичну інфраструктуру, готують місця для розгортання військ і фактично зберігають підготовчу базу під дії, які раніше намагалися маскувати під навчання "Захід-2025".

Важливо! Останніми тижнями на кордоні з Білоруссю фіксують нові провокації: раніше повідомляли про розбудову доріг і артилерійських позицій, а 2 травня надходили сигнали про невідомі повітряні об'єкти, які перетнули український кордон. Політолог Ігор Чаленко вважає, що це частина гібридного тиску з боку Росії через Лукашенка, щоб змусити Україну тримати додаткові сили на півночі, хоча прямо зараз загрози наступу на Київ з білоруського напрямку не бачать.

Зараз їм бракує не технічної готовності, а політичного пояснення, навіщо знову посилювати військову присутність на білоруській території.

Вони шукають привід, і в першу чергу через нас. Це може бути використано як привід для чергових кроків ескалації щодо України і, можливо, навіть щодо Білорусі,

– наголосив експерт.

У ширшому плані це вкладається і в російські наміри тиснути на східний фланг НАТО, зокрема в районі Балтійського або Сувальського коридору. Якщо в Кремлі вирішать розкрутити такий сценарій, уламки безпілотника або будь-який інший епізод спробують подати як "українську провокацію", а далі прив'язати до цього ще й європейські країни, заявляючи, що нібито саме вони допомагали в наведенні.

Кремль хоче використати паузу, а не зупинити вогонь

У російській пропаганді це "перемир'я" суперечить навіть тій картині, яку Кремль сам нав'язує своїй аудиторії. У Москві постійно повторюють, що нібито наступають, перемагають і захоплюють нові території, тож коротка пауза на 8 – 9 травня потрібна їм не для реального припинення вогню, а для іншого сценарію.

Жодного перемир'я їм не потрібно, жодного припинення вогню їм теж не потрібно. Вони свято вірять у те, що "побєждають", наступають і займають нові території,

– сказав Жовтенко.

Оголошену паузу Москва може використати як формальний привід для власної провокації, а потім спробувати перекласти відповідальність на Україну або на країни східного флангу НАТО. У Кремлі також уважно дивляться, чи буде на це швидка і чітка реакція з боку Сполучених Штатів, Франції, Британії та європейських країн, які найближче відчувають російську загрозу.

Росія користується з того хаосу, який з'явився довкола Дональда Трампа,

– наголосив експерт.

Для Москви важливо не лише створити зручний привід, а й перевірити, як далеко вона може зайти в ситуації, коли Захід сам досі не показав повністю злагодженої відповіді.

Що відомо про удари по Москві і страх Кремля перед 9 травня?

1 та 4 травня 2026 року Україна завдала нових ударів по російській території. 1 травня у Челябінську на аеродромі "Шагол" пошкодили щонайменше чотири літаки, а вночі 4 травня безпілотник долетів до Москви й пошкодив будинок на Мосфільмівській вулиці. За даними OSINT-аналізу, місце влучання розташоване приблизно за 6 кілометрів від Кремля і за 3 кілометри від російського міноборони.

На саміті Європейської політичної спільноти у Єревані Володимир Зеленський заявив, що українські дрони технічно здатні долетіти до Москви. Він також наголосив, що 9 травня 2026 року Росія готує парад без військової техніки, бо побоюється нових атак і вже не може гарантувати безпеку такого заходу у звичному форматі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що російські розмови про перемир'я на 9 травня пов'язані не з готовністю до миру, а з бажанням убезпечити Кремль і саме святкування. За його словами, для цього до Москви стягували додаткові системи ППО, зокрема з Казані та Грозного.

Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що ударів по Москві буде більшати, бо українські спроможності зростають. Навіть якщо безпілотники не долетять до Червоної площі саме 9 травня, сама загроза польоту на московському напрямку змушує Росію оголошувати режим "Ковёр" і може зірвати звичний сценарій параду.