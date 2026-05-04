Внаслідок атаки дронів був пошкоджений багатоповерховий житловий комплекс "Мосфільмівський". Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, як дрони змогли прорватися до Москви та яке важливе завдання виконали перед 9 травня.

Як БпЛА змогли просочитися у Москву?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що пробити посилений захист Москви можливо. Судячи з інформації, яку поширили у соцмережах, можна зробити висновок, що дрони йшли на гранично малих висотах, буквально намагаючись протиснутися між багатоповерхівками.

За його словами, навіть ЗРК "Панцир", яких наставили по Москві, багато чого не бачать через багатоповерхівки. Тож кілька безпілотників цілком можуть пробитися через тамтешню ППО.

Завдання військове він, звичайно, не виконав. Але основне завдання перед 9 травня – навести шурхоту, показати, що король голий,

– наголосив Світан.

Тобто, зауважив він, саме на таке завдання напередодні параду в Москві можна витратити кілька безпілотників, а можливо, й навіть не одну сотню. Але потрібно зважати на наші можливості.

Важливо! Як свідчить OSINT-аналіз видання Astra, від будинку, який був пошкоджений БпЛА, лише 6 кілометрів по прямій до Кремля. Це підтверджує також і Google Maps, прокладаючи маршрут між зазначеними точками. Але ще менша відстань – до будівлі міноборони Росії.

Водночас полковник запасу додав, що витрачати дальні БпЛА на те, щоб попсувати багатоповерхівки у російській столиці, точно не варто. Тому що у радіусі навіть 500 – 600 кілометрів є достатня кількість важливих військових цілей, яких ще не чіпали. Тож сотнею дронів їх цілком можна уразити.

До того ж у росіян зараз погано захищені тили, оскільки практично всі засоби ППО знімають із центральних районів Росії, з Татарстану, з Башкортостану, суттєво послаблюючи захист нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних комплексів – і все це лише для того, щоб перекрити Москву.

Яка цікава деталь є в атаці дронів на Москву?

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак своєю чергою наголосив, що Україна ніколи не ставила собі за мету знищувати звичайних росіян і влучати в їхні багатоповерхівки. Бо наші Сили оборони не воюють із будинками, та й для цього нам би не вистачило безпілотників.

До того ж псування будинків у Москві жодним чином не вплине на ситуацію на полі бою.

Водночас ексспівробітник СБУ звернув увагу на цікаву деталь: на опублікованих кадрах пошкоджень багатоповерхівки немає слідів пожежі, як зазвичай буває, коли російські дрони влучають у житлові будинки українців. Там навіть у сусідніх квартирах шибки цілі.

Я обережно схиляюсь до того, що, найімовірніше, це був такий собі пробний чи не пробний, але український безпілотник, який був придушений російським РЕБом – і він влетів у цю квартиру,

– сказав Ступак.

Тож, припустив він, це міг бути тестовий БпЛА, який мав завдання пролетіти так далеко, наскільки зможе. Ймовірно, тестувалися нові шляхи та алгоритми, як можна дістатися цілі.

Як приліт дронів у Москві вплине на парад?

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що пропагандистам нескладно вигадати різні виправдання щодо вибухів у Москві. Проте точно зрозуміло, що наступного разу замість дронів може прилетіти ракета.

Парад на 9 травня вже не буде тріумфом – це марш ганьби та страху. Хотіли символів – отримають, але не ті,

– заявив Тимочко.

Адже, пояснив він, у пам'яті росіян тепер назавжди збережеться те, як напередодні 9 травня до Москви активно стягували ППО, але це аж ніяк не уберегло їхню столицю від атаки дронів. Москвичі ж на тлі цього намагаються виїхати з міста, про що свідчить ажіотаж в аеропортах.

За його словами, росіяни самі засвітили, зокрема, місця у бізнес-центрі "Москва-Сіті", звідки керували БпЛА для атак на Україну. Тож такі будівлі є законними військовими цілями.

Такі атаки відіб'ють у деяких іноземних політиків бажання їхати на парад. Адже Москва, яка мала би бути надійно захищеною, продемонструвала справжні можливості її ППО. Ба більше, це ще й злякає іноземний бізнес і поглибить недовіру з боку російського населення.

До речі! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія вже не здатна гарантувати безпеку на параді, тому вперше з 2022 року там не буде військової техніки та важкого озброєння. Річ у тім, що Кремль боїться дзижчання дронів над Червоною площею.

Які ще об'єкти в Росії були уражені останнім часом?

25 квітня під удар потрапили місця базування бойової авіації на аеродромі "Шагол" у Челябінську. Пошкоджень зазнали принаймні 4 винищувачі, серед яких два Су-57 та один Су-34.

Вночі 3 травня невідомі дрони вдарили по порту в Ленінградській області. Внаслідок атаки міг бути уражений нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир".

Українські захисники також успішно атакували об'єкти у порту Приморськ, зокрема, був уражений ракетний корабель "Каракурт". На його борту була пускова установка та 8 крилатих ракет "Калібр", дальність яких становить до 2 000 кілометрів.

