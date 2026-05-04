В результате атаки дронов был поврежден многоэтажный жилой комплекс "Мосфильмовский". Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, как дроны смогли пройти в Москву и какую важную задачу выполнили перед 9 мая.

Интересно Дроны, ракеты и 3000 километров дальности: чем Украина может накрыть парад Путина 9 мая

Как БПЛА смогли просочиться в Москву?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что пробить усиленную защиту Москвы возможно. Судя по информации, которую распространили в соцсетях, можно сделать вывод, что дроны шли на предельно малых высотах, буквально пытаясь протиснуться между многоэтажками.

По его словам, даже ЗРК "Панцирь", которых наставили по Москве, много чего не видят из-за многоэтажек. Поэтому несколько беспилотников вполне могут пробиться через тамошнюю ПВО.

Задачу военную он, конечно, не выполнил. Но основная задача перед 9 мая – навести шороху, показать, что король голый,

– подчеркнул Свитан.

То есть, заметил он, именно на такую задачу накануне парада в Москве можно потратить несколько беспилотников, а возможно даже не одну сотню. Но нужно учитывать наши возможности.

Важно! Как свидетельствует OSINT-анализ издания Astra, от дома, который был поврежден БПЛА, всего 6 километров по прямой до Кремля. Это подтверждает также и Google Maps, если прокладывать маршрут между указанными точками. Но еще меньшее расстояние – до здания минобороны России.

В то же время полковник запаса добавил, что тратить дальние БПЛА на то, чтобы попортить многоэтажки в российской столице, точно не стоит. Потому что в радиусе даже 500 – 600 километров есть достаточное количество важных военных целей, которых еще не трогали. Поэтому сотней дронов их вполне можно поразить.

К тому же у россиян сейчас плохо защищены тылы, поскольку практически все средства ПВО снимают из центральных районов России, из Татарстана, из Башкортостана, существенно ослабляя защиту нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих комплексов – и все это только для того, чтобы перекрыть Москву.

Какое важное задание выполнили БПЛА в Москве: смотрите видео

Какая интересная деталь есть в атаке дронов на Москву?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в свою очередь отметил, что Украина никогда не ставила своей целью уничтожать обычных россиян и попадать в их многоэтажки. Потому что наши Силы обороны не воюют с домами и для этого нам бы не хватило беспилотников.

К тому же повреждение домов в Москве никак не повлияет на ситуацию на поле боя.

В то же время экс-сотрудник СБУ обратил внимание на интересную деталь: на опубликованных кадрах повреждений многоэтажки нет следов пожара, как обычно бывает, когда российские дроны попадают в жилые дома украинцев. Там даже в соседних квартирах стекла целые.

Я осторожно склоняюсь к тому, что, вероятнее всего, это был некий пробный или не пробный, но украинский беспилотник, который был подавлен российским РЭБом – и он влетел в эту квартиру,

– сказал Ступак.

Поэтому, предположил он, это мог быть тестовый БПЛА, который имел задачу пролететь так далеко, насколько сможет. Вероятно, тестировались новые пути и алгоритмы, как можно добраться до цели.

Чем особенна атака дронов на Москву: смотрите видео

Как прилет дронов в Москве повлияет на парад?

Военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что пропагандистам несложно придумать различные оправдания взрывов в Москве. Однако точно понятно, что в следующий раз вместо дронов может прилететь ракета.

Парад на 9 мая уже не будет триумфом – это марш позора и страха. Хотели символов – получат, но не те,

– заявил Тимочко.

Ведь, объяснил он, в памяти россиян теперь навсегда сохранится то, как накануне 9 мая в Москву активно стягивали ПВО, но это отнюдь не уберегло их столицу от атаки дронов. Москвичи же на фоне этого пытаются уехать из города, о чем свидетельствует ажиотаж в аэропортах.

По его словам, россияне сами засветили, в частности, места в бизнес-центре "Москва-Сити", откуда руководили БПЛА для атак на Украину. Поэтому такие здания являются законными военными целями.

Такие атаки отобьют у некоторых иностранных политиков желание ехать на парад. Ведь Москва, которая должна была бы быть надежно защищенной, продемонстрировала истинные возможности ее ПВО. Более того, это еще и испугает иностранный бизнес и углубит недоверие со стороны российского населения.

Кстати! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия уже не способна гарантировать безопасность на параде, поэтому впервые с 2022 года там не будет военной техники и тяжелого вооружения. Дело в том, что Кремль боится жужжания дронов над Красной площадью.

Повлияет ли атака дронов на Москву на парад: смотрите видео

Какие еще объекты в России были поражены в последнее время?

25 апреля под удар попали места базирования боевой авиации на аэродроме "Шагол" в Челябинске. Повреждения получили по крайней мере 4 истребителя, среди которых два Су-57 и один Су-34.

Ночью 3 мая неизвестные дроны ударили по порту в Ленинградской области. В результате атаки мог быть поражен нефтеналивной причал и ЗРПК "Панцирь".

Украинские защитники также успешно атаковали объекты в порту Приморск, в частности, был поражен ракетный корабль "Каракурт". На его борту была пусковая установка и 8 крылатых ракет "Калибр", дальность которых составляет до 2 000 километров.

