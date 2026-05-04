Мер Москви Сергій Собянін підтвердив приліт безпілотника по будівлі у районі Мосфільмівської вулиці. Моніторингові канали визначили, що йдеться про будинок на вулиці Мосфільмівська 8.

Як БпЛА дістався до самого "серця" Москви"?

У мережі з'явилися кадри ураженого будинку у центрі Москви та наслідків від прильоту дрона.

Пошкоджена будівля на Мосфільмівській, 8 / Фото соцмережі

Уламки після прильоту БпЛА у Москві / Фото соцмережі

Як випливає з Osint-аналізу видання Astra, від Кремля до пошкодженого дроном будинку усього близько 6 кілометрів по прямій. Приблизно таку саму відстань показує карта Google, коли прокладає між двома точками піший маршрут. Якщо враховувати відстань по прямій, то, ймовірно, вона становить якраз 6 кілометрів.

Відстань від місця вибуху у Москві до Кремля / Карта Google

За даними телеграм-каналів, до міноборони Росії пошкоджений будинок розташований ще ближче. Йдеться про десь 3 кілометри по прямій. Найкоротший маршрут, який прокладає Google Maps, становить 5,5 кілометра.

Піший маршрут від вулиці Мосфільмівської, 8 до будівлі російського міноборони / Карта Google

Росія готується до параду без техніки

Росія готується до параду 9 травня на Червоній площі й посилює безпеку. До Москви стягують системи ППО, у центрі перекривають вулиці.

Експерт Павло Лакійчук вважає, що це свідчить про страх Володимира Путіна перед можливими ударами, зокрема дронами. За його словами, навіть ініціатива про "перемир'я" пов'язана з бажанням убезпечити парад. Водночас він наголошує: через перекидання ППО інші регіони Росії стають менш захищеними – і це може бути вигідно Україні.

Військовий оглядач Василь Пехньо теж вважає, що Україні вигідніше не атакувати Москву, а скористатися тим, що інші регіони Росії "оголені".

Політтехнолог Тарас Загородній не виключає, що 9 травня можуть бути несподівані дії з боку України, як це вже було торік.

Цьогоріч у параді не буде колони військової техніки – це пояснюють "поточними умовами".

Очікуються також обмеження зв'язку (мобільного та SMS) у кілька днів травня, причому не лише в центрі, а й по всьому місту.

За даними ЗМІ, спецслужби можуть самі вимикати зв'язок.

Політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук додає, що парад пройде без військової техніки, ймовірно через нестачу ресурсів. Це може вдарити по іміджу російської армії.

Що відомо про нічну атаку дронів на Росію 4 травня?

У ранковому звіті міноборони Росії йдеться, що у період з 20:00 3 травня до 07:00 4 травня сили ППО знищили 117 українських безпілотників над територіями Астраханської, Білгородської, Воронезької, Волгоградської, Калузької, Курської, Курської Саратовської, Смоленської, Ульянівської областей та Московського регіону.

Як повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уночі фіксувалась робота ППО та вибухи у Саратові. Станом на ранок зафіксовані ознаки горіння на НПЗ, які не пов'язані з виробничим.

У Ростовській області атаки зазнали: Чертковський, Міллеровський, Шолоховський, Кам'янський, Кашарський, Боковський райони.

Серед міст, де було неспокійно уночі також: