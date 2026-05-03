Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зазначивши, що на це вказує і телефонний дзвінок Путіна Трампу, коли російський диктатор звернувся з ініціативою про перемир'я на 9 травня, побоюючись дронових атак з боку України.

Дивіться також Підготовка до параду в розпалі: в Москву звозять системи ППО та нібито натягують сітки

Як Україна має скористатися посиленням безпеки Москви?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" пояснив, що очільник Кремля сьогодні попри занепокоєння не може скасувати парад у Москві, адже він роками розкручував цей захід. Тому, зі слів Лакійчука, у 2026 році росіяни проводять безпрецедентні заходи безпеки напередодні 9 травня.

Всі ці заходи мають показати росіянам більше не про перемогу в "сво", а про те, що війна прийшла в Росію, зокрема у Москву. Оскільки Путін стягує довкола столиці додаткові засоби протиповітряної оборони, тож це гарний привід для того, щоб вдарити по менш захищених регіонах,

– вважає Лакійчук.

Далекий Схід, Камчатка, Сахалін, Арктична зона, зі слів керівник безпекових програм Центру глобалістики, вже давно "оголені" через регулярні атаки українських дронів по Краснодарському краю, зокрема Туапсе. Лакійчук зазначив, що слід уважно відстежувати, з яких точок росіяни перекидають системи ППО і тримати їх під прицілом.

Непогано був прикритий Північний Кавказ, але звідти знімаються засоби, з Ленінградського військового округу теж. Туди добряче прилітає, знову горів Приморськ. Думаю, що варто повторити. Зараз є вікно можливостей: з 5 до 15 травня,

– озвучив Лакійчук.

Зауважте! Парад у Москві 2026 року проходитиме без демонстрації військової техніки. Офіційне пояснення полягає у тому, що зробити це не дозволяє оперативна ситуація. Однак на думку політолога і майора ЗСУ Андрія Ткачука, що насправді російська армія через війну має вже обмежений ресурс і якщо вона це покаже, це стане потужним ударом по її репутації. З його слів, Путін не хоче ганьбитися і першочергово перед своїм народом.

Україні вигідне посилення безпеки Москви

Нагадаємо, що військовий оглядач Василь Пехньо переконаний, що Україна не має інтересу спрямовувати свої безпілотники на парад на Червоній площі. Він висловив думку, що українській стороні було б вигідніше таке посилення захисту Москви, перекидання туди систем ППО з інших російських територій, аби ЗСУ могли націлитись на такі "оголені" об'єкти в низці російських регіонів.

Сі вже не допоможе: Україна може готувати "сюрприз"

А от на думку політтехнолога Тараса Загороднього не варто виключати ймовірність того, що з українського боку можуть бути неочікувані "бонуси" для росіян 9 травня. Він нагадав, що у 2025 році Україна в цей період влаштувала "феєрверки" і робота російських аеропортів була заблокована.

Загородній також зауважив на тому, що торік Путін так сильно не переймався через безпеку параду, бо на захід був запрошений Сі Цзіньпін. Його очільник Кремля сприймав як умовну парасольку, а от цьогоріч китайського лідера на Червоній площі не буде.