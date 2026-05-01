Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, пояснивши, що напряму Путін просити Зеленського не бити українськими дронами по Москві не може, тому вирішив діяти через Трампа, сподіваючись, що американський президент вирішить натиснути на Україну і та погодиться на режим тиші.

Чи буде Трамп тиснути на Зеленського?

Як зазначив політтехнолог, у Кремлі міркують недолуго і там дійсно думають, що Україна – маріонетка США, тому буде робити так, як скаже їй Трамп. Російський диктатор плекає марну надію, що американський президент може впливати на Зеленського і атаки українських безпілотників хоч на певний період припиняться. Адже Росія потерпає від них: її НПЗ, порти й морські термінали у вогні через ураження БпЛА, які тепер здатні долати значну відстань і діставати вглиб російської території.

До відома! Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна не отримувала офіційної пропозиції про встановлення перемир'я, як це мало б бути. Він назвав поведінку Путіна маніпуляцією, черговою спробою Росії вдавати, що вона готова до конструктиву. Очільник МЗС також додав, що це варто сприймати як ще одну російську піар-акцію, яка першочергово націлена на внутрішню аудиторію.

Українська сторона вже відреагувала на пропозицію Путіна, яку той передав через Трампа. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що Україна готова і зацікавлена у довгостроковому перемир'ї, а не лише на один день.

Зеленський ловить Трампа на його ж мирних зусиллях, показує, що Путін його не слухається. Дав умовний пас. Не думаю, що Трамп буде з дурними питаннями звертатися до України. Це занадто дрібна тема або ж для росіян це вартуватиме так дорого, що Путін залишиться без штанів. Я думаю, що якийсь "сюрприз" на 9 травня готується,

– озвучив Загородній.

Адже можливості України значно виросли, якщо порівнювати з минулим роком. Політтехнолог нагадав про тогорічні "феєрверки" й заблоковані російські аеропорти. Він переконаний, що Сили оборони України готують і на цьогорічне 9 травня певне "доповнення" до московського параду.

Путіну важливо, щоб під час заходу, коли недобитки російської армії будуть ходити по Червоній площі, не прилетів дрон, щоб всі вони не розбіглися і він у тому числі. Це буде психологічна катастрофа – дивитися вгору летить там щось чи ні,

– пояснив Загородній.

Як зауважив політтехнолог, Путіну вкрай важливий цей парад, тому він звісно сьогодні звертається з відповідними пропозиціями про припинення вогню. Адже навколо 9 травня очільник Кремля будував всю свою ідеологію – "можем павтаріть". А, як виявилось, в цю гру можна грати в обидва боки.

Росія ініціює "перемир'я": який принциповий момент в цьому?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов звернув увагу на те, в який спосіб очільник Кремля озвучив про ідею припинення вогню на 9 травня – не напряму звернувшись до України, а через американського президента. З його слів, цим російський диктатор продемонстрував, що відмовляє нашій державі у суб'єктності й розв'язує питання зі "старшим товаришем".

Путін сподівається, що Трамп має важелі впливу на Зеленського і натисне, аби українська сторона погодилась на режим тиші, щоб у Москві міг спокійно пройти парад, без участі українських дронів.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук переконаний, що сподівання Путіна, що Трамп зможе змусити Україну піти на одноденне перемир'я – марні. Адже у президента Сполучених Штатів сьогодні не має в руках козирів, аби диктувати Україні правила поведінки.