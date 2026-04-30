Глава держави доручив своїм представникам зв'язатися із командою Трампа, аби з'ясувати, що саме пропонують росіяни. Про це йдеться у заяві президента.

Як Зеленський відреагував на ідею перемир'я 9 травня?

Володимир Зеленський підкреслив, що важливо зрозуміти, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше.

Політик наголосив, що Україна зі свого боку наполягає на довгостроковому припиненні вогню. Заради цього вона готова "працювати в будь-якому достойному та ефективному форматі".

Нагадаємо, що 29 квітня російський диктатор зателефонував американському лідеру. Путін висловив підтримку Трампу після замаху на нього 25 квітня, а також обговорив із колегою війну на Близькому Сході та в Україні.

Диктатор заявив, що готовий до припинення вогню з Україною на 9 травня. Також під час розмови з Дональдом Трампом він наголосив, що російська армія й надалі намагатиметься досягти цілей так званої "СВО", але водночас Кремль нібито прагне врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Крім того, Путін розповів американському лідеру про свої "успіхи" російських військ на фронті та поскаржився на удари українських дронів по "цивільних об'єктах".

За словами президента США, саме він переконав очільника Кремля погодитися на тимчасове перемир'я.

Навіщо Путіну перемир'я на 9 травня?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що пропозиція перемир'я на 9 травня – це не крок до миру, а спроба Кремля спокійно провести парад у Москві.

За його словами, якби Росія справді хотіла завершити війну, то могла б повністю припинити бойові дії.

Натомість Путін, вважає Коваленко, більше переймається безпекою своєї пропагандистської події, бо не може гарантувати спокій навіть у Москві.

Нагадаємо, що так зване тимчасове перемир'я вже оголошували на Великдень. Воно мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Однак окупанти порушили режим тиші сотні разів. Ба більше, у цей період вони скоїли кілька воєнних злочинів. Серед них – страта 4 українських військовополонених біля Ветеринарного на Харківщині та вбивство евакуаційної групи поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі.