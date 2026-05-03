У порту, ймовірно, було уражено нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир". Про це повідомили в Astra.
Що відомо про атаку БпЛА на порт у Приморську?
В ніч на 3 травня невідомі БпЛА атакували порт у Ленінградській області. На місці спалахнули пожежі. Ймовірно, ціллю дронів стали нафтоналивний причал та ворожа система ППО.
Безпілотник пролітає у Ленінградській області: дивіться відео
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив інформацію щодо атаки БпЛА на порт у Приморську. За його словами, сили ППО нібито збили понад 60 безпілотників.
Ключовою ціллю атаки став морський торговельний порт Приморськ. У результаті відбиття атаки в Приморську виникла пожежа,
– заявив Дрозденко.
Також Приморськ і Усть-Луга – це найбільші нафтові порти Росії на північному заході, через які щодня експортують близько 2 мільйонів барелів нафти, що становить приблизно 40% усього російського експорту.
До уваги! Українські дрони продовжують атакувати російські об'єкти, включаючи нафтопереробку в Туапсе, що також впливає на фронт. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив 24 Каналу, що такі атаки продовжаться, адже для України вкрай важливо проводити системні удари, бо це єдиний спосіб змусити Росію припинити війну.
Останні новини про атаки БпЛА територію Росії
У ніч проти 1 травня дрони атакували Туапсинський НПЗ, спричинивши масштабну пожежу на морському терміналі. До ліквідації наслідків залучено 790 осіб і 48 одиниць техніки, евакуйовано 85 осіб.
Українські дрони атакували Перм 29 і 30 квітня, спричинивши масштабні пожежі на нафтоперекачувальній станції та Пермському НПЗ. Супутникові знімки показали, що чорний дим від пожеж розтягнувся на понад 120 кілометрів.
У російському Дзержинську дрони завдали удару по місту, спричинивши близько 10 вибухів і стовп диму. Ймовірною ціллю атаки був ФКП "Завод імені Свердлова", стратегічно важливий виробник вибухових речовин.