У порту, ймовірно, було уражено нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир". Про це повідомили в Astra.

Що відомо про атаку БпЛА на порт у Приморську?

В ніч на 3 травня невідомі БпЛА атакували порт у Ленінградській області. На місці спалахнули пожежі. Ймовірно, ціллю дронів стали нафтоналивний причал та ворожа система ППО.

Безпілотник пролітає у Ленінградській області: дивіться відео