Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что за этим заявлением стоит не только желание спокойно провести парад. По его словам, Кремль может использовать такое "перемирие" как элемент значительно более широкой игры.

Кремлю нужно не перемирие, а спокойный парад для Путина

Идея временного "перемирия" на 8 – 9 мая не имеет ничего общего с реальной готовностью России останавливать боевые действия.

Вниманию! 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила временное "перемирие" на 8 – 9 мая, заявив, что делает это на фоне подготовки к параду в Москве, но одновременно пригрозила ответными ударами, если Украина якобы попытается сорвать празднование. В Киеве же отметили, что никаких официальных договоренностей о прекращении огня не было, а Владимир Зеленский назвал идею такого краткосрочного перемирия нечестной.

Кремль предлагает паузу только на те дни, когда это выгодно ему самому, а параллельно пытается выставить Украину стороной, которая якобы может "сорвать празднование", если не подстроится под этот сценарий.

Они же начинали с того, что собирались провести военный парад прямо в Киеве. А сейчас уже дошли до того, что Путин звонит Трампу и просит, чтобы Трамп попросил Зеленского разрешить ему провести парад на Красной площади в Москве,

– сказал Жовтенко.

За этим заявлением он видит прежде всего попытку во что бы то ни стало гарантировать Путину безопасное появление на параде 9 мая. Именно этим объясняются и предупреждения о перебоях со связью и интернетом в Москве, и дополнительные комплексы ПВО, и вся нервная подготовка.

К слову! Накануне 9 мая в Москве начали сокращать военную часть парада: в этом году Кремль уже убрал из программы часть техники и уменьшил масштаб мероприятия, а параллельно стягивает в столицу дополнительную ПВО и усиливает ограничения безопасности. Генерал армии Николай Маломуж объяснил, что за этими решениями стоит главный страх Путина: любой удар или сбой в день парада разрушит картинку полного контроля и ударит по его авторитету как внутри России, так и перед немногими иностранными гостями.

В Кремле боятся любого сбоя в день, который должны показать как главную пропагандистскую картинку года.

Единственная логика, которая здесь может быть, – просто обеспечить безопасность фюрера. Он очень сильно боится. И понятно, что все это делается не для парада,

– подчеркнул эксперт.

То есть Москва просит не о прекращении огня как таковое, а о нескольких часах тишины, которые дали бы Путину возможность показаться на Красной площади. Уже это показывает, что никакого настоящего "перемирия" Кремлю не нужно, потому что его цель значительно приземленнее и одновременно циничнее.

Кремль готовит повод для новой эскалации

В то же время объявленное "перемирие" Жовтенко рассматривает не только как попытку спокойно провести 9 мая, но и как заготовку под следующий шаг. В Москве могут использовать любой инцидент после парада или уже под его завершение, чтобы снова обвинить Украину и подать это как основание для новой эскалации.

Стратегически эта ситуация, вероятнее всего, разворачивается для того, чтобы создать какую-то провокацию уже после завершения или под завершение парада,

– сказал Жовтенко.

Такой сценарий нужен не только для информационной атаки против Украины. Россияне и дальше развивают в Беларуси логистическую инфраструктуру, готовят места для развертывания войск и фактически сохраняют подготовительную базу под действия, которые ранее пытались маскировать под учения "Запад-2025".

Важно! В последние недели на границе с Беларусью фиксируют новые провокации: ранее сообщали о перестройке дорог и артиллерийских позиций, а 2 мая поступали сигналы о неизвестных воздушных объектах, которые пересекли украинскую границу. Политолог Игорь Чаленко считает, что это часть гибридного давления со стороны России через Лукашенко, чтобы заставить Украину держать дополнительные силы на севере, хотя прямо сейчас угрозы наступления на Киев с белорусского направления не видят.

Сейчас им не хватает не технической готовности, а политического объяснения, зачем снова усиливать военное присутствие на белорусской территории.

Они ищут повод, и в первую очередь через нас. Это может быть использовано как повод для очередных шагов эскалации в отношении Украины и, возможно, даже в отношении Беларуси,

– подчеркнул эксперт.

В более широком плане это укладывается и в российские намерения давить на восточный фланг НАТО, в частности в районе Балтийского или Сувальского коридора. Если в Кремле решат раскрутить такой сценарий, обломки беспилотника или любой другой эпизод попытаются подать как "украинскую провокацию", а дальше привязать к этому еще и европейские страны, заявляя, что якобы именно они помогали в наведении.

Кремль хочет использовать паузу, а не остановить огонь

В российской пропаганде это "перемирие" противоречит даже той картине, которую Кремль сам навязывает своей аудитории. В Москве постоянно повторяют, что якобы наступают, побеждают и захватывают новые территории, поэтому короткая пауза на 8 – 9 мая нужна им не для реального прекращения огня, а для другого сценария.

Никакого перемирия им не нужно, никакого прекращения огня им тоже не нужно. Они свято верят в то, что "побеждают", наступают и занимают новые территории,

– сказал Жовтенко.

Объявленную паузу Москва может использовать как формальный повод для собственной провокации, а потом попытаться переложить ответственность на Украину или на страны восточного фланга НАТО. В Кремле также внимательно смотрят, будет ли на это быстрая и четкая реакция со стороны Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и европейских стран, которые ближе всего чувствуют российскую угрозу.

Россия пользуется из того хаоса, который появился вокруг Дональда Трампа,

– подчеркнул эксперт.

Для Москвы важно не только создать удобный повод, но и проверить, как далеко она может зайти в ситуации, когда Запад сам до сих пор не показал полностью слаженного ответа.

Что известно об ударах по Москве и страх Кремля перед 9 мая?

1 и 4 мая 2026 года Украина нанесла новые удары по российской территории. 1 мая в Челябинске на аэродроме "Шагол" повредили по меньшей мере четыре самолета, а ночью 4 мая беспилотник долетел до Москвы и повредил дом на Мосфильмовской улице. По данным OSINT-анализа, место попадания находится примерно в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от российского минобороны.

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны технически способны долететь до Москвы. Он также отметил, что 9 мая 2026 года Россия готовит парад без военной техники, потому что опасается новых атак и уже не может гарантировать безопасность такого мероприятия в привычном формате.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил, что российские разговоры о перемирии на 9 мая связаны не с готовностью к миру, а с желанием обезопасить Кремль и само празднование. По его словам, для этого в Москву стягивали дополнительные системы ПВО, в частности из Казани и Грозного.

Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что ударов по Москве будет больше, потому что украинские возможности растут. Даже если беспилотники не долетят до Красной площади именно 9 мая, сама угроза полета на московском направлении заставляет Россию объявлять режим "Ковёр" и может сорвать привычный сценарий парада.