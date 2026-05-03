Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что 2 мая случился нетипичный инцидент. Поступали сообщения, что неизвестные объекты из Беларуси пересекли украинскую границу. Мониторинговые каналы указывали, что могли залететь вертолеты. Однако высота полета объектов указывала на то, что это воздушные шары. Их обычно используют для отвлечения внимания ПВО и разведки позиции радиолокационных станций.

Читайте также Неизвестные объекты из Беларуси пересекли границу Украины, – мониторы

Почему Беларусь идет на провокации?

По словам Чаленко, несколько недель назад были сообщения, что Беларусь развивает дорожную инфраструктуру вблизи границы с Украиной. Да еще и обустраивает артиллерийские позиции. Скорее всего, это снова гибридные действия со стороны России. Врагу важно, чтобы Украина оттянула определенные ресурсы на свою северную границу.

Как по мне, россияне решили с помощью Лукашенко попугать Украину различными провокациями. Сейчас враг имеет проблемы на фронте, поэтому в ход идут вот такие провокации. А Лукашенко используют, чтобы увеличить градус напряжения,

– сказал Чаленко.

Конечно, нельзя исключать сценарий, что Россия таки сможет дожать Беларусь приобщиться к боевым действиям против Украины. По словам Чаленко, это будет колоссальной ошибкой для Лукашенко. От юга до севера Беларуси – около 550 километров. В таком случае украинские дроны способны нанести колоссальный ущерб тамошнему ВПК и другим важным для экономики предприятиям.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский публично заявил, что недавно была зафиксирована "специфическая активность" на границе Украины и Беларуси. Киев внимательно следит за этой ситуацей и готов прибегнуть к действиям в случае угрозы для суверенитета.

Может ли быть наступление из Беларуси в ближайшее время?

Руководитель Центра противодействия дезинформации подтвердил, что Россия заинтересована в том, чтобы полноценно втянуть Беларусь в войну против Украины. Опасность с этого направления будет сохраняться. В Беларуси будут изготавливать "Шахеды" и готовят центр управления этими беспилотниками. Однако пока что угрозы военного наступления из Беларуси на Киев нет.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман считает маловероятной ситуацию, при которой Беларусь пойдет в наступление на Украину. К тому же между обеими странами есть лишь небольшое количество дорог, где можно проехать тяжелой техники. Они надежно обороняются. Но при этом не стоит отбрасывать и другие гибридные сценарии, на которые способна пойти Беларусь.