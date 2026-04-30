Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Украина сооружает фортификационные сооружения с начала полномасштабной войны. Очень важно, чтобы об этом вообще подробно не говорили в публичном пространстве. Это абсолютно военные задачи.

Читайте также Аппетиты растут: в ISW назвали 5 областей, на которые нацелилась Россия

Есть ли угроза для Киева?

По словам Коваленко, военные говорили исключительно о строительстве оборонительных сооружений. Однако уже среди гражданских звучали тревожные настроения о возможном наступлении на Киев или другие вещи. Об этом вообще речь не идет.

Украинские границы надежно защищены с разных направлений. Враг смог влезть на некоторые участки, но продвигаться ему не удается. В частности это касается той же Сумской области. Граница надежно защищена.

Конечно, одно из намерений врага сейчас – искать слабые места в обороне и давить на разных участках, чтобы Силы обороны оттягивали резервы с других направлений. Это случалось и раньше.

В общем наступление на Киев сейчас – нереально. У врага нет достаточных сил и ресурсов. А наличие линии обороны – это всегда очень хорошо. Да и то, что касается Киева, Чернигова, Сум и всей территории Украины. Враг теоретически может где угодно попытаться давить когда-то. И наличие там линии обороны – это уже хорошо,

– отметил Коваленко.

Что говорили военные о линии обороны?

Начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщил, что Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Там усиленно работают, чтобы как можно быстрее ее достроить.

Многоуровневая защита, как отметил военный, нужен, чтобы не допустить внезапных атак со стороны врага. Различные укрепленные явно помешают россиянам создать "буферную зону", о которой они говорили.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия хочет создать так называемую "буферную зону" вдоль всей границы с Украиной. Там даже речь шла о Винницкой области вблизи границы с непризнанным Приднестровьем.