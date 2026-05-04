Про це повідомляють у Міноборони країни-агресорки.

На що розраховує Росія на 9 травня?

Вороже Міноборони заявило про запровадження перемир'я на 8 – 9 травня. У відомстві повідомили, що російські війська нібито "вживатимуть усіх заходів" для безпеки святкового параду в Москві, а також розраховують, що українська сторона підтримає цю ініціативу.

Водночас у заяві зазначили, що у разі "спроб України зірвати святкування Дня перемоги" російська армія нібито може завдати ударів у відповідь, зокрема по центру Києва.

Там цинічно додали, що раніше, "попри наявні можливості", росіяни нібито стримувалися від подібних дій, мовляв, зважаючи на гуманітарні міркування.

Попереджаємо цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність завчасно залишити місто,

– йдеться у повідомленні ворожого Міноборони.

Зауважимо, що в Україні перед цим заявили, що жодних офіційних домовленостей щодо припинення вогню на 9 травня не надходило. Ба більше, президент Володимир Зеленський назвав ідею короткострокового перемир'я "нечесною".

Чого бояться росіяни на 9 травня?