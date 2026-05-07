Війна проти України вже триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій, а українські дрони регулярно б'ють по території Росії. Такий аналіз провели у The Wall Street Journal.

Як "культ дідів" став проблемою Путіна?

Кремлю фактично нічим похвалитися напередодні головного пропагандистського свята. Фронт залишається виснажливим і майже без змін, втрати російської армії перевищили мільйон осіб, економічна ситуація погіршується, а атаки безпілотників та ракет по Росії стали буденністю. На цьому тлі в країні накопичується дедалі більше невдоволення.

Додаткове роздратування викликають суворі заходи безпеки, які влада пояснює загрозою ударів дронів. Навіть частина російських прихильників війни почала відкрито говорити про ризики внутрішньої кризи.

Це не означає, що революція неминуча, і не означає, що Путіна, якому зараз 73 роки, скоро усунуть від влади. Але зміна настроїв вражаюча порівняно з груднем минулого року, коли російські чиновники були натхнені надіями на те, що президент Трамп чинитиме тиск на Україну, США скасують економічні санкції і відбудеться економічний бум,

– пише видання.

Ще наприкінці минулого року в російських елітах були надії, що повернення Дональда Трампа до влади допоможе Москві – через тиск на Україну та можливе послаблення санкцій. Але ці очікування не справдилися.

Політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов вважає, що психологічний перелом настав у січні, коли так звана "спецоперація" перевершила за тривалістю війну СРСР проти нацистської Німеччини.

"Відтоді кожен день посилює відчуття, що ми не гідні пам’яті наших дідів. Путін створив цей культ дідів, і тепер це обернулося проти нього", – заявив Галлямов.

Схожі настрої дедалі частіше звучать навіть серед російських прихильників війни. Пропагандистка Анастасія Кашеварова заявила, що під час Другої світової діди вже були в Берліні, тоді як нинішня Росія лише "погрожує кулаками й несе нісенітниці про червоні лінії".

Авіаційним парад у Москві можуть почати українські дрони

Аналітики звертають увагу, що дедалі більша частина території Росії опинилася в зоні досяжності українських дронів. Якщо спочатку це викликало ефект "згуртування навколо прапора", то тепер удари лише підкреслюють слабкість російської системи безпеки та особисто Путіна.

"Сьогодні Путіна сприймають як старого дідуся, який не знає реального стану справ у житті людей. Його більше не сприймають як захисника. Його більше не сприймають як Супермена", – сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Центру Карнегі.

На думку експертів, сам парад 9 травня став для Кремля пасткою. Путін уже не може відмовитися від нього через сакральне значення цієї дати для російської пропаганди, навіть попри ризики нових атак і проблеми з ППО.

Галлямов також зазначив, що люди, які раніше взагалі не цікавилися політикою, тепер дедалі частіше відкрито критикують владу та говорять про проблеми в країні.

"Історично подібні віяння зазвичай передують революціям", – сказав він.

