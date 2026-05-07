Война против Украины уже длится дольше, чем участие Советского Союза во Второй мировой, а украинские дроны регулярно бьют по территории России. Такой анализ провели в The Wall Street Journal.

Как "культ дедов" стал проблемой Путина?

Кремлю фактически нечем похвастаться накануне главного пропагандистского праздника. Фронт остается изнурительным и почти без изменений, потери российской армии превысили миллион человек, экономическая ситуация ухудшается, а атаки беспилотников и ракет по России стали обыденностью. На этом фоне в стране накапливается все большее недовольство.

Дополнительное раздражение вызывают строгие меры безопасности, которые власти объясняют угрозой ударов дронов. Даже часть российских сторонников войны начала открыто говорить о рисках внутреннего кризиса.

Это не означает, что революция неизбежна, и не означает, что Путина, которому сейчас 73 года, скоро отстранят от власти. Но изменение настроений впечатляющее по сравнению с декабрем прошлого года, когда российские чиновники были воодушевлены надеждами на то, что президент Трамп окажет давление на Украину, США отменят экономические санкции и произойдет экономический бум,

– пишет издание.

Еще в конце прошлого года в российских элитах были надежды, что возвращение Дональда Трампа к власти поможет Москве – из-за давления на Украину и возможного ослабления санкций. Но эти ожидания не оправдались.

Политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает, что психологический перелом наступил в январе, когда так называемая "спецоперация" превзошла по продолжительности войну СССР против нацистской Германии.

"С тех пор каждый день усиливает ощущение, что мы не достойны памяти наших дедов. Путин создал этот культ дедов, и теперь это обернулось против него", – заявил Галлямов.

Похожие настроения все чаще звучат даже среди российских сторонников войны. Пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что во время Второй мировой деды уже были в Берлине, тогда как нынешняя Россия только "угрожает кулаками и несет чушь о красных линиях".

Авиационным парад в Москве могут начать украинские дроны

Аналитики обращают внимание, что все большая часть территории России оказалась в зоне досягаемости украинских дронов. Если сначала это вызвало эффект "сплочения вокруг флага", то теперь удары лишь подчеркивают слабость российской системы безопасности и лично Путина.

"Сегодня Путина воспринимают как старого дедушку, который не знает реального положения дел в жизни людей. Его больше не воспринимают как защитника. Его больше не воспринимают как Супермена", – сказал Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

По мнению экспертов, сам парад 9 мая стал для Кремля ловушкой. Путин уже не может отказаться от него из-за сакрального значения этой даты для российской пропаганды, даже несмотря на риски новых атак и проблемы с ПВО.

Галлямов также отметил, что люди, которые раньше вообще не интересовались политикой, теперь все чаще открыто критикуют власть и говорят о проблемах в стране.

"Исторически подобные веяния обычно предшествуют революциям", – сказал он.

